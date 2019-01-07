【天氣預報】周中有雨氣溫力保二字頭　下周三再轉涼又見16度

東北季候風未來一兩日仍會繼續影響華南沿岸，然後在本周中期，將會被一股達強風程度的偏東氣流取代。香港今日短暫時間有陽光，最高溫度約21度，吹和緩至清勁偏東風，展望明天短暫時間有陽光，但隨後一兩日會有幾陣雨，而周三氣溫將略為下降，但仍能守住「二字頭」關口。 而最新發布的「九天天氣預報」就顯示，下周開始氣溫將逐步下降，至下周三最低氣溫將再跌至只有16度，部分時間有陽光；而根據最低溫度概率預報，下周後期氣溫或會再畸為下降，或有機會跌至只有15度左右。

在上午11時40分，天文台錄得度19，相對濕度為百分之80；在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。今日上午多區錄得的最高氣溫，多介乎18至20度左右，其中赤鱲角的氣溫最高，達21.1度。

偏東氣流周中取代季候風

天文台表示，東北季候風正影響華南，同時一道雲帶正覆蓋該區，但東北季候風將在本周中期被一股達強風程度的偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大及有幾陣雨。隨著偏東氣流在本周後期逐漸緩和，該區天色好轉，天氣和暖及有薄霧。

香港今午天氣，預測將短暫時間有陽光，吹和緩東風，離岸風勢清勁，展望明日同樣短暫時間有陽光，而隨後一兩日風勢頗大，接近周末天氣和暖及有薄霧。

今日上午赤鱲角的氣溫最高達21.1度，為全港最高。（香港天文台）

下周氣溫四連跌料未見底

根據最新發布的「九天天氣預報」，本周三氣溫將較明天略為下跌，最高氣溫回落至只有20度左右，同時會有一兩陣微雨。隨時氣溫將逐漸回升，最高氣溫至周末時更將升至23度。不過，氣溫之後又將逐步回落，並且將出現四連跌，天氣逐漸轉涼，最高氣溫會從周日22度，逐漸下降至下周二20度，而最低氣溫更會在下周三低見16度。

周日開始氣溫再次下降。（香港天文台）

再翻查溫度概率預報，其實最高及最低氣溫在下周中開始，整體亦有下調趨勢，其中最高溫度概率預報中，以29度左右的概率最高，介乎30%至40%；而最低溫度概率圖就顯示，氣溫將有較明顯向下趨勢，最低見15度的概率亦達30%至40%，且直至1月下旬前，也沒有明顯回升跡象。而另一值得注意是，有關的氣溫分布，均較氣候平均值為高。