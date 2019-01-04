【天氣預報】預測明日最高23度　周日急跌至最低16度

下午各區氣溫普遍較昨日高四度左右，分區最高氣溫大部分地區錄得超過20度。今晚大致多雲，部分地區能見度較低，如前往觀賞限儀座流星雨，要碰碰運氣。 明日氣溫介乎18至23度，但周日早上再度轉涼，最高氣溫急跌4度至只有19度，最低氣溫只有16度。隨後一兩日短暫時間有陽光，氣溫回升。

下午大部分地區錄得的最高氣溫都超過20度，當中跑馬地氣溫最高，錄得22.6度。下午約5時，天文台錄得氣溫為20.3度，相對濕度為百分之78。天文台表示一股偏東氣流正影響廣東沿岸地區，今晚大致多雲，部分地區能見度較低。如有意前往觀賞2019年第一場流星雨象限儀座流星雨（按此閱讀：【天氣．天文】象限儀座流星雨今早爆 今晚仍有機追星何處去？﹚，機會比較細，會否能於雲隙中見到，則要「睇運氣」。

明日短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，氣溫介乎18至23度，吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

跑馬地錄得最高氣溫有22.6度。（香港天文台）

一日跌4度周日最高只19度

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，明日短暫時間有陽光，部分地區能見度較低，晚上有一兩陣微雨。一股微弱的冬季季候風補充將會在周日抵達沿岸地區，該區早上轉涼，當日氣溫介乎16至19度。受一股偏東氣流影響，隨後數天華南沿岸風勢較大。下周初氣溫徘徊在17至22度，短暫時間有陽光。