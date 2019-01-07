【天氣預報】東北季候風續發功　日間短暫有陽光最高21度

受微弱東北季候風影響，剛剛過去的周日，香港乍暖還寒，天氣顯著轉涼，雖然早前一連數日天氣回暖，但周日的氣溫就忽然跌至最低16度左右。東北季候風未來一兩日仍會繼續影響華南沿岸，然後在本周中期，就會被一股達強風程度的偏東氣流取代。 香港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，早上氣溫約17度，日間最高溫度約21度，吹和緩至清勁偏東風。展望明天部分時間有陽光，但隨後一兩日會有幾陣雨，要在接近周末時，天色才逐漸好轉。

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.5度，相對濕度為百分之83；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。天文台分區天氣顯示，今天清早時市區普遍約17度以上，新界地區則介乎16至17度之間。

今天清早香港市區普遍約17度以上，新界地區則介乎16至17度之間。（香港天文台）

偏東氣流周中取代季候風

天文台表示，東北季候風在今明兩日仍影響華南沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區，香港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至21度，吹和緩至清勁偏東風，展望明日星期二部分時間有陽光。

由於預料東北季候風會在本周中期，被一股達強風程度的偏東氣流取代，預測隨後一兩日將有幾陣雨，但隨著偏東氣流在本周後期逐漸緩和，接近周末時天色將逐漸好轉，日間溫暖。

預料東北季候風會在本周中期被一股達強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日將有幾陣雨。（香港天文台）

周三東面降雨機率較高

而根據「九天天氣預報」顯示，預測明天最高及最低氣溫較今日略為回升一度，將介乎18至22度，但周三氣溫將忽然向下，最高氣溫將下跌至只有19度，惟隨後氣溫又再回升，至周末時將上升至最高23度，但踏入下周初，氣溫便又再逐漸下降。

從最高及最低氣溫的延伸預報可見，在本月中開始，預測整體氣溫將略為下調，屆時最高及最低氣溫，將分別維持在20度及16度左右。另外，自動分區天氣預報就顯示，周三香港東面包括大埔、沙田、西貢及將軍澳等地區的降雨概率較高，將達40%，而香港其他地區則只有20%。

周三香港東面地區的降雨概率較高。（香港天文台）

本月中開始，預測氣溫將整體下調。（香港天文台）

《2019年香港潮汐表》現已有售

香港天文台近日開售《2019年香港潮汐表》，內有香港12個地點的每日最高和最低潮位，這些潮汐資料，原來對工程人員、船務公司、碼頭及貨櫃碼頭經營者、遊艇駕駛員、釣魚及水上活動愛好者都非常重要。其實由月球和太陽引力造成的潮汐漲退，不單在每日均會出現兩次，在不同日子亦有明顯變化，而香港天文台就跟海事處和機場管理局設有監察網絡，利用不同儀器來觀測潮汐漲退數據。（按此閱讀：【天氣】月球引力如何引發潮漲潮退？）