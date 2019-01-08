【天氣預報】偏東氣流周中取代季候風　今能見度頗低明日料有雨

現時仍正影響華南的東北季候風繼續發威，香港昨日氣溫稍為清涼，部分地區錄得的最低氣溫低於16度，而全日最高氣溫亦只是20度，較預測為低，亦是勉強守住「2字頭」。不過，今日氣溫將稍為回升，但與此同時，東北季候風會在本周中期，被一股達強風程度的偏東氣流取代，同時為香港天氣帶來變數。 受一道雲帶覆蓋影響，香港今日大致多雲，部分地區能見度頗低，早上天氣清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。展望隨後一兩日風勢頗大，明日將有一兩陣微雨，而接近周末時，天氣將和暖及有薄霧。

今早香港各區錄得的氣溫，普遍介乎18至19度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.9度，相對濕度為百分之85；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港早上的分區天氣情況，市區及新界錄得的氣溫相若，普遍介乎18至19度左右。

從衛星圖像可見，一道雲帶現正覆蓋華南沿岸地區，香港今日將大致多雲。（香港天文台）

廣東沿岸風勢將頗大

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸地區，而一道雲帶現時正覆蓋華南沿岸地區，香港今日大致多雲，部分地區能見度頗低，早上天氣清涼，最低氣溫約18度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。

不過，由於預料東北季候風會在本周中期，被一股達強風程度的偏東氣流取代，廣東沿岸風勢將頗大及有幾陣雨。天氣預報就顯示，明日離岸將間中吹6級風。

明天及後天將大致多雲外，亦會有一兩陣微雨。（香港天文台）

明起逐步回暖兼潮濕

而根據「九天天氣預報」顯示，明天及後天將大致多雲外，亦會有一兩陣微雨，明日最高氣溫更將明顯下降至19度，失守「2字頭」，而最低氣溫為17度，但隨後數天氣溫將逐步回升，至周末時將回升至19至23度，天氣和暖，部分時間有陽光，同時早晚有薄霧。

值得留意是，由本周三起一連五天，相對濕度甚高，最高將達百分之95，可見本周餘下時間，香港將頗為潮濕，大家要準備讓家中抽濕機出動。