【天氣預報】偏東氣流出場明起濕𣲷𣲷　一連五日相對濕度最高95%

東北季候風跟達強風程度的偏東氣流準備換班！天文台表示，東北季候風正影響廣東，惟一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，香港未來一兩日風勢頗大，多雲及有一兩陣微雨。直至本周後期，天色將好轉，天氣和暖及有薄霧。 根據最新發布的「九天天氣預報」就顯示，下周中天氣會明顯轉涼，氣溫會顯著下降，下周三最低氣溫將跌至只有16度，下周四氣溫相若，早晚天氣繼續清涼。而在未來一連五天，天氣頗為潮濕，相對濕度最高均達百分之95。

今天上午大部分區錄得的最高氣溫均已逾20度。（香港天文台）

在正午12時，天文台錄得20.7度，相對濕度百分之77；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中。而在今天上午，大部分區錄得的最高氣溫均已逾20度，其中最熱地區是港島黃竹坑，氣溫達21度。

天文台表示，預料現時影響廣東沿岸的東北季候風，會在今天晚間被一股達強風程度的偏東氣流取代。香港今午及晚間大致多雲，部分地區能見度較低，下午短暫時間有陽光，吹和緩東至東北風，今晚離岸風勢清勁，展望未來一兩日風勢頗大，接近周末天氣和暖及有薄霧。

本周後期天氣和暖，周六最高氣溫23度。（香港天文台）

下周三氣溫料明顯下跌

天文台最新發布的「九天天氣預報」就顯示，今明兩天離岸間中均會吹起6級風，且均會有一兩陣微雨，而未來數天的氣溫會逐步回升，本周末將回升至最高23度，但之後在下星期，又會反覆在17至22度間徘徊，至下周中氣溫料明顯轉涼，下周三氣溫會下跌至最低只有16度，下周四亦只略為回升一度至17度。

此外，未來數天香港料頗為潮濕，因為根據天文台資料顯示，由明天起至周日一連五天，預測相對濕度最高達百分之95，至下周才回落至百分之60至85左右。