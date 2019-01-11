【天氣預報】吹二級微風明日能見度低　下周清涼後周末氣溫回升

由於廣東沿岸風勢微弱及有薄霧，香港今早天色未算明朗，能見度亦受影響，早上赤鱲角的能見度，維持在5000米以下。天文台預測，下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩偏東風。 最新發布的「九天天氣預報」顯示，明天氣溫續維持原來預測，最高達23度，同時頗為潮濕，相對濕度最高達百分之95。而受一股東北季候風影響，下周中期華南沿岸天氣會轉涼，需要待下周末，氣溫才略見回升。

下周三氣溫顯著下降。（天文台）

在正午12時，天文台錄得溫度為21.6度，相對濕度為百針之80；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中。在今日上午，各區氣溫介乎21至22度左右，其中新界區包括石崗、濕地公園及打鼓嶺，最高氣溫均超過23度。

天文台表示，由於廣東沿岸風勢微弱及有薄霧，香港能見度頗低，早上赤鱲角的能見度維持在5000米以下。香港地區下午及今晚大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏東風。

今日罕有地吹2級微風。（天文台）

下周初風勢才轉強

由於廣東沿岸明日風勢仍然微弱，香港亦將只吹2級微風，展望明日和暖，但能見度繼續頗低，隨後一兩日部分時間有陽光。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初影響沿岸地區，故隨後風勢將較大，離岸將轉吹5至6級風。

天文台最新公布的「九天天氣預報」顯示，明日周六氣溫將上升至最高23度，之後將轉頭向下，周日及下周一略為下降，至下周中受一股東北季候風影響，天氣屆時再顯見轉涼，但清涼數天後，氣溫將再次逐步回升，溫度會由周三16至19度，回升至下周日18至21度的水平。