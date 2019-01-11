【天氣預報】周末和暖約陽光遊玩　東北季候風下周開工

偏東氣流昨晚開始緩和，雖然今明兩日仍然影響廣東沿岸，但同時令該區天氣漸轉和暖，昨日新界多區錄得的最高氣溫，普遍介乎23至24度，部分地區錄得逾24度，整體氣溫較前一天平均高約兩度左右，而預料氣溫在今明兩日仍有上升空間，明天周六預測最高氣溫將達23度，同時部分時間有陽光，大家可以把握本周末的好天氣，外出遊玩一番。 今日香港天氣方面，將短暫時間有陽光，惟局部地區能見度頗低，日間最高氣溫約22度，吹和緩偏東風。不過，大家同時需要注意，另一股清勁至強風程度的東北季候風，將會在下周初「開工」，將影響華南，令下周中期天氣顯著轉涼。

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.3度，相對濕度為百分之90；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。分區天氣方面，今早多區氣溫徘徊在17至18度左右，但個別地區如赤鱲角，就錄得近20度，而相對濕度多區就錄得高達百分之90以上，

今早多區氣溫徘徊在17至18度左右，而赤鱲角就錄得逾20度。（香港天文台）

多區相對濕度錄得高達百分之90以上，反映天氣潮濕。（香港天文台）

今天日間最高氣溫約22度

天文台表示，一股偏東氣流在今明兩日仍正影響廣東沿岸，該區天氣較為和暖，香港今日短暫時間有陽光，局部地區能見度頗低，日間最高氣溫約22度。吹和緩偏東風。

今個冬天不太冷，翻查昨日各區錄得的最高氣溫，大部分較前天高約兩度，其中石崗及打鼓嶺錄得全港最高的24.4度，流浮山亦有24.3度，天水圍濕地公園亦有24度，而元朗公園、荃灣及大尾督就錄得超過23度，

本周末天氣不俗，預測部分時間有陽光，但下周三起一連三天最低只有16度。（香港天文台）

從自動分區天氣預報可見，明午新界地區有機會錄得25度。（香港天文台）

東北季候風下周影響出現

不過，由於預料未來一兩日的天氣繼續和暖，溫度明天仍會繼續上升。「九天天氣預報」就顯示，明天周六氣溫最高將達23度，而從自動分區天氣預報可見，明午新界地區有機會錄得25度。然而到周日時，最高氣溫就會稍為回落至21度。本周末預測部分時間有陽光，天氣與天色不俗，大家不妨抓緊機會，與陽光相約外出遊玩！

至於周日氣溫略為下降，主因是一股清勁至強風程度的東北季候風，會在下周初影響華南，而受一股較強的季候風影響，下周中期華南沿岸天氣更會顯著轉涼，下周三起一連三天最低只有16度，周三及周四的最高氣溫亦只得19度，較清涼天氣料會延續至下周末甚至更久。

衛星雲圖顯示，香港上宣雲層頗薄，所以預料日間能看到陽光。（香港天文台）

鼻敏感常見有「惡化四步曲」

近日氣溫時高時低，大家是否因此受鼻敏感問題困擾？原來鼻敏感在香港很常見，有呼吸系統專科醫生指出，香港每兩個人中就有一個有鼻敏感，而秋冬季天氣，就尤其易令鼻敏感發作，由鼻痕癢、流鼻水、鼻塞再到鼻竇發炎，會出現惡化四步曲，如情況嚴重，更需要藥物幫助。而要改善鼻敏感情況，就要從過感源頭入手，盡量避開及清除過敏源，以及減低天氣變化帶來的影響，就有望不用早晚變成「雲吞師傅」了。（按此閱讀：【天氣】秋冬溫差大鼻敏感易發作）