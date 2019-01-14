【天氣預報】天文台再下調周三氣溫　最低14度未來七天清涼有雨

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，隨後另一股東北季候風，會在明日抵達華南，香港在周三開始將顯著轉涼。根據最新預測，天文台調低本周三的最低氣溫，料將跟周四一樣最低只有14度，之後氣溫會略為回升，至下周末時或會重返「2字」，惟下周氣溫畸為波動，下周初氣溫將重返16度水平，隨後氣溫雖然略為向上，但另有預測則顯示屆時氣溫仍有下降可能。 香港天氣方面，今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，初時有幾陣薄霧，下午短暫時間有陽光，將吹和緩至清勁東風，展望明日將短暫時間有陽光，後天天氣則顯著轉涼。

在上午11時半，香港天文台錄得氣溫為19度，相對濕度為百分之86；在京士柏錄得的紫外線指數是2，強度屬於低。香港分區氣溫方面，接近中午時各區氣溫介乎17至20度左右，其中最熱的石崗達21.3度。

11時30分錄得大部分地區氣溫為17至20度。（香港天文台）

預測未來七天均會有雨

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，香港今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，初時有幾陣薄霧，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東風。由於一股東北季候風預料會在明日抵達華南，未來數天沿岸地區將顯著轉涼及有幾陣雨，隨著季候風緩和，周末期間氣溫稍為回升。

最近發布的「九天天氣預報」就顯示，天文台先下調本周三的預測最低氣溫，由本來的15度，下調至跟周四一樣同為14度。此外，未來七天的預測均顯示會有一兩陣雨，大部分日子為大致多雲，有時會有薄霧及能見度較低。

預測周三、四最低氣溫14度。（香港天文台）

而在周三至周五一連三天較清涼後，下周末隨著季候風緩和，期間氣溫會稍為回升，下周六及周日的最高氣溫，有望重回「二字頭」。但至下周初，氣溫又將掉頭向下，再次下跌至最低只有16度的水平，至下周中才再有「起色」。

最低溫度概率預報顯示，本周中期及一週中期氣溫會下降。（香港天文台）