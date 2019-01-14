【天氣預報】未來一周清涼最高僅約20度　周四料最凍有雨降至14度

一股清勁至強風程度的偏東氣流，由周日開始影響廣東沿岸，香港剛過去周日的氣溫，較前一天周六顯著下降，部分地區的最高氣溫，在一日之前出現逾8度的溫差。今早多區氣溫普遍介乎16至17度左右，相對濕度則達百分之85以上。 天文台預測今日大致多雲，早晚會有一兩陣微雨，初時更有幾陣薄霧，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。由於預料一股東北季候風會在本周中期抵達華南，屆時將顯著轉涼及有幾陣雨，天文台昨日下調周三至周五的最低氣溫，預測周四最低只有14度，同時會有幾陣雨，至本周後期華南沿岸仍然多雲，同時天氣清涼。

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.8度，相對濕度為百分之90；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。至於今早分區天氣情況，多區氣溫普遍介乎16至17度，相對濕度均頗高，達百分之85以上，多區風勢亦較剛過去的周六明顯增加，吹4至5級東風，離岸間中吹6級風。此外，今早能見度亦頗低，港內的能見度曾下降至4000米左右。

今早分區天氣情況，多區氣溫普遍介乎16至17度。（香港天文台）

東北季候風周中殺到

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今明兩日影響廣東沿岸，香港地區今日大致多雲，早晚會有一兩陣微雨，初時有幾陣薄霧，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。

由於預料一股東北季候風會在本周中期抵達華南，該區屆時將顯著轉涼及有幾陣雨，展望明天仍部分時間有陽光，但周三天氣便會顯著轉涼，而受季候風持續影響，本周後期華南沿岸多雲，天氣亦繼續清涼。

天文台指，今早港內的能見度曾下降至4000米左右。（香港天文台）

天文台的「九天天氣預報」就顯示，預測明天氣溫跟今日相若，但周三氣溫將明顯下降至最低只有15度，最高氣溫亦只有19度；周四氣溫將繼續向下，氣溫將跌至只有14至17度，同時會有幾陣雨，周五將部分時間天色明朗，但氣溫亦只有15至18度。而下周末天氣仍然清涼，最高氣溫僅僅皇返「2字頭」至20度，但至下周二時，氣溫又將再次下降至最低的16度。

「九天天氣預報」顯示，周三氣溫將明顯下降至最低只有15度，周四氣溫將繼續向下。（香港天文台）

周六日之間溫差甚大

而在剛過去的周六及周日，兩天裡的溫差甚大。翻查天文台資料，本周六多區曾錄得頗炎熱的氣溫，其中最高是大美督達28度，九龍城、將軍澳及黃大仙，亦分別錄得最高氣溫為27度、26.8度及26.7度。

不過，周日多區氣溫全線下降，大美督的最高氣溫跌至只有19.4度、九龍城、將軍澳及黃大仙的最高氣溫，亦分別降至19.4、18.2及19.7度，換言之，在一日之間的最高氣溫溫差，相差達7.6至8.6度。