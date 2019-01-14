【天氣預報】東北季候風明日殺到　明晚轉涼周三晚新界跌至12度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，而一股東北季候風會在明日抵達華南，預測明晚將開始轉涼，氣溫降至最低約17度。至本周三氣溫更將顯著下跌，自動分區天氣預報顯示，多區氣溫在周三晚將跌至14度，其中新界地區氣溫更將低見12度。 香港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，有一兩陣雨，初時有幾陣薄霧，吹和緩東風，明日漸轉吹偏北風，展望隨後一兩日相當清涼及有幾陣雨。

在下午4時半，天文台錄得氣溫為19.1度，相對濕度為百分之82；在京士柏錄得的紫外線指數是 0.6，強度屬於低。香港多區今日錄得的最高氣溫，普遍介乎19至20度左右，部分地區如石崗、元朗、上及及流浮山的氣溫則較高，達21度或以上。而今午風勢增強後，能見度亦有所回升。

香港多區今日錄得的最高氣溫，普遍介乎19至20度左右，部分地區如石崗、元朗、上及及流浮山的氣溫則較高。（香港天文台）

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時華北的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明日抵達華南，預測香港今晚及明日大致多雲，會有一兩陣雨，初時有幾陣薄霧，而明日日間最高氣溫約20度，至晚上天氣將開始轉涼，氣溫下降至最低約17度，明日漸轉吹偏北風。

而展望未來數天，沿岸地區將顯著轉涼及有幾陣雨。天文台「九天天氣預報」顯示，預測未來七天皆有一兩陣雨及大致多雲，預料周三及周四將是「本周最凍」，氣溫最低將下降至只有14度，天氣將相當清涼。而根據自動分區天氣預報系統的預測，周三晚上氣溫會明顯下跌，屆時新界北區如上水及打鼓嶺的氣溫將會更低，料會跌至12度左右。

「九天天氣預報」顯示，預測未來七天皆有一兩陣雨及大致多雲，預料周三及周四將是「本周最凍」。（香港天文台）

隨著季候風緩和，預測下周末期間氣溫將稍為回升，最高氣溫有望重返20至21度，但下周初天氣又再轉涼，但雖然氣溫又再掉頭向下低見16度，不過天色將會好轉，部分時間會有陽光。