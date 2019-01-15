【天氣預報】季候風抵華南晚上跌至16度　今早有雨明日14度要添衣

華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風，將在今日抵達華南沿岸，令未來數天沿岸地區將顯著轉涼及有幾陣雨，雖然今早各區普遍氣溫跟昨日相若，介乎16至17度左右，但相對濕度更高，達百分之90以上，與此同時，多區更錄得2至5毫米的雨量。 香港地區今日天氣預測：大致多雲，會有一兩陣雨，初時有幾陣薄霧，日間氣溫徘徊在18度左右，受東北季候風，今晚天氣將開始轉涼，氣溫會下降至16度左右，明日氣溫更將顯著下降，預料明晚最低只有14度，新聞地區再低一、兩度，相當清涼預料維持至本周後期，至周末季候風緩和氣溫才會回升。

今早各區普遍氣溫跟昨日相若，介乎16至17度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.2度，相對濕度為百分之94；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。香港今早分區天氣情況，氣溫普遍介乎16至17度左右，而在昨晚午夜後，香港由東至西開始出現降雨，雨帶先由將軍澳開始，繼而橫過新界東及大部分香港島及南丫島，及後大嶼山至北區廣泛地區，亦同樣錄得降雨，雨量約2至5毫米。

由昨晚午夜後開始，香港多區都錄得降雨，雨量約2至5毫米。（香港天文台）

日間氣溫徘徊18度

天文台表示，一股偏東氣流現正影響廣東沿岸，同時華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風，會在今日抵達華南沿岸。香港今日大致多雲，有一兩陣雨，初時有幾陣薄霧，日間氣溫徘徊在18度左右，吹和緩東風，漸轉吹偏北風。

而受今日抵達的東北季候風影響，預料香港今晚將開始轉涼，氣溫會下降至16度左右，而明天氣溫將顯著下降，溫度會由今天17至20度，下跌至明日14至18度，預測周四及周五氣溫，亦分別只有14及15度，大家又是時間讓寒衣再次出動。

「九天天氣預報」顯示，明天及後天最低氣溫只得14度，而多雲及有雨天氣料將維持至下周一。（香港天文台）

周日大寒偏最不寒冷

天文台的「九天天氣預報」就顯示，多雲及有雨的天氣將一直將持至下周一，但氣溫就會在周末時，因季候風緩和而稍為回升，料最高氣溫將重返20度或以上。有趣是，本周日剛好是廿四節氣中的大寒，惟當天卻相對是近日最不清涼的一天。而回暖天氣料只維持在周末，下周初天氣又將再次轉涼，下周一及周二最低氣溫，又將再次跌至只有16度。

從自動分區天氣預報可見，明晚市區氣溫將跌至14度，新界多區更會跌至只得12度。（香港天文台）

而根據自動分區天氣預報可見，今晚凌晨後市區氣溫將降至16度，新界將只有15度，明天清晨新界氣溫將進一步跌至約14度，至日間氣溫稍為回升，但明晚天氣料將更凍，市區屆時只有14度，而大埔、上水、元朗及打鼓嶺嶺等地區更將跌至只得12度低溫。而雖然按現時預測，氣溫在周四後將略為回升，但預報就顯示，周五早上新界區仍有機會再出現12度的氣溫。

最低溫度概率預報反映，在周末氣溫稱為回升後，下周氣溫又會再下跌。（香港天文台）

岑智明專訪爆fb專頁誕生有「功臣」

天文台台長岑智明日前接受《香港01》專訪，由憶述去年颱風山竹襲港時談起，他當日坐鎮天文台總部指揮大局，曾50小時不眠不休又心情忐忑，但同時感受到天文台如果把預警做得好，就能如醫生般也救人一命（按此閱讀：【天氣．台長專訪】岑智明憶山竹襲港）。他當日在山竹遠去後，曾在個人facebook上公開天文台的受災情況，而他本人其實也經常活躍在這個社交平台，雖然是政府官員，在fb卻超級親民，不時親身回應網民提問及留言，而由他帶領的天文台，當一眾政府部門也進軍fb下，表現就格外出色，究竟是否因為有爆紅秘笈？（按此閱讀：【天氣．台長專訪】親揭天文台社媒爆紅之謎）