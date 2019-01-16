【天氣預報】新界今早跌至14度　明清涼最低氣溫14、15度有得爭？

東北季候風正為廣東帶來清涼的天氣，本港今日顯著轉涼，雖然未有如預期般跌至14度低溫，但仍頗為清涼，各區氣溫亦較昨日低一至兩度，其中新界多區最低氣溫跌至不足15度，大帽山最低錄得9.5度，上水14度，荃灣可觀監測站亦只錄得14.1度。 根據最新的「九天天氣預報」，天文台上調明日的最低氣溫1度至15度，而周末的最高氣溫亦會稍微回升至21度。隨著季候風補充下周初抵達，下周氣溫再次下降，現時仍預測下周二將低見14度，之後才再逐漸回升。

本港地區今日大致多雲，稍後有一兩陣微雨，早晚清涼，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。上午11時20分，天文台錄得18.5度，相對濕度百分之71，紫外線指數3，強度屬於中。

香港今早顯著轉涼，其中新界氣溫明顯較低。（天文台）

今日清早天文台調高即日預測的最低氣溫，由昨日預測的14度上調至16度，市區今早亦一如預測，氣溫最低普遍介乎15至16度左右，但新界多區氣溫就明顯較低，下降至不足15度，例如上水錄得最低14度，而位於荃灣可觀自然教育中心的監測站，也錄得只有14.1度；此外，大美督、元朗公園及西貢等地均錄得14至15度左右，比昨日昨少低一、兩度。

天文台將明日氣溫上調。（天文台）

寒流不似預期，天文台在上午11時30分發布的最新「九天天氣預報」，除了增加下周五的預測外，也修訂明天至周末的天氣預測，包括調高明天的最低及最高氣溫，由14至18度上調至15至19度，展望明日早上相當清涼，日間天色好轉。至於周末期間氣溫，亦稍為上調至最高21度。

值得留意是，由於季候風周末時將稍為緩和，但季候風補充會於下周初抵達華南，故將令下周氣溫再次下降，在周二將又有機會跌至最低14度，之後就會逐漸回升，下周五的最高氣溫亦重返21度水平。而受乾燥的東北季候風影響，下周中期華南普遍晴朗，下周二起有望出太陽，內陸地區日夜溫差較大。

明天最低氣溫現時最大概率，其實是介乎14至15度之間。（天文台）

不過，究竟明天氣溫是否仍有機會下試14度，相信仍有變數！因為根據「最低溫度概率預報」，明天最低氣溫現時最大概率，其實是介乎14至15度之間，概率為60%至70%；而自動分區天氣預報亦顯示，明早市區仍有機會氣溫跌至14度，而新界多區更會只得12度。或許最可以肯定，是清涼天氣持續，大家早上出門時一定要穿著足夠衣物。