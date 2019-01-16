【天氣】喝熱茶暖身三種茶葉最適合　茶職人示範冬季「品茶」之道

近日天氣乍暖還寒，在東北季候風影響下，氣溫又會急降，而每當天氣寒冷時，大家都可能經常想喝熱茶暖身。茶在中華文化中的歷史源遠流長，相傳神農氏有一個玲瓏玉體，可看到五臟，能觀察吃進的草本在腹中的變化，有次神農吃到一種樹葉，食後腸胃感覺非常舒服，於是為其起名叫茶，但茶種類繁多，又有那些茶特別適合冬天飲用？ 「人在草木」的茶職人Season接受《香港01》訪問時就建議，秋冬主要飲用一些俗稱發酵度高，即茶多酚氧化程度比較高的茶，Season更從三種茶葉入手，分別是大紅袍、蜜香紅茶及熟普洱，為大家示範「品茶」之道。

在上午8時，天文台錄得氣溫為17.3度，相對濕度為百分之76；在京士柏錄得紫外線指數為0，強度屬於低。今早多區氣溫較昨日略低，而新界氣溫就普遍較昨日低兩度左右，部分地區氣溫下降至15度以下，但清涼程度不似預期，但預料今晚凌晨後將顯著轉凍。（按此閱讀：【天氣預報】今早氣溫上調明天勢轉凍）

茶職人Season推介，秋冬主要飲一些發酵度高的茶。

武夷山大紅袍烘焙度高

民間諺語有云：「冬天喝對茶，溫暖一整年」，在寒冬氣溫低下時，喝茶既可以提神醒腦，使人精神振奮，熱茶入口更令人感到十分舒適。而對中國人來說，喝茶養生，更是流傳了幾千年的傳統，甚至可以追溯到神話時代神農氏的頭上。

究竟在冬季時，有沒有什麼茶特別適合飲用？「人在草木」的茶職人Season建議，秋冬主要可飲用發酵度高，即茶多酚氧化程度較高的茶種，包括大紅袍、蜜香紅茶、熟普洱及陳年烏龍。其中，武夷山大紅袍是一種烘焙度較高烏龍茶，「它聞的時候有很吸引很濃郁的烘焙香味，因為烘焙度高的關係，性質比較溫性，不會對腸胃影響太大，一些胃寒的人士也適宜飲用。」Season邊拿起茶葉邊解釋，「這種茶回甘、香氣滿足，如果喜歡香氣濃郁的茶就適合這種重火的烏龍茶。」

隨著歲月，茶會由寒涼轉到溫熱。

蜜香紅茶會給人開心

至於來自台灣的高山紅茶──蜜香紅茶有著條索狀茶葉，「一條條、很幼嫩的，聞的時候有陣陣清香味，泡出來顏色很有趣像日落的顏色橙紅色，味道帶少許蜂蜜清香。」

紅茶屬於發酵度接近百分百，性質比較溫和且很暖胃，在最寒冷的天氣飲用也不會對腸胃影響太大，一些胃寒人士在較熱的天氣也適宜飲紅茶。Season還道出原來這種茶有另一「功效」：「它是蜜香紅茶的關係，會給人開心的感覺，不是很濃很苦而是有淡淡蜂蜜味道。」

冬天多喝熟普洱可潤胃

第三種介紹的茶葉，是茶樓常見的普洱茶，形狀是一片片，Season解釋：「其實是因為由一個大的茶餅拆出來，拆成一片片。我不建議大家把茶餅開得過碎，過碎泡出來很苦很苦。」另外，普洱茶有分生和熟，一般來說冬天會喝熟成度較高的普洱，但喝生茶也可，但要喝年份較長的生普洱，如果是日常潤胃令身體更暖，喝較廉價的熟普洱已可令身體舒適。

而生普洱茶一般來說，會隨著歲月像酒一樣慢慢熟成，相反熟普洱茶賣的時間已可以飲用，是一隻日常方便飲用的普洱茶。它的發酵度和紅茶相近，性質偏溫熱，如腸胃不適時飲用可暖胃，而天氣較冷飲用熟普洱，就會令身體更溫暖。

發酵度高的茶較溫和，適合冬天飲用。

茶葉存放久會「變性」

此外，Season又解釋，如大家購入生茶普洱，可存放較長時間，例如約5年，會適合春天飲用，要存放超過10至15年時間，才可於秋冬飲用，因為隨著歲月，普洱茶會由性質寒涼轉到溫熱。

最後，Season就泡了一種十年老台灣烏龍給記者品嚐，其茶色較深，「它經歷了十年的歲月，已變成很溫和適宜冬天飲用；這個陳年烏龍看上去像琥珀色很美，而且有一種很少有的味道，因為傳統的烏龍茶會用較重的火去烘焙，一直存放，就會變成像梅子味的酸，而這茶存放了十年，咖啡因和茶多酚已經氧化得七七八八，屬性像紅茶，適合胃寒人士，也是適合冬天飲用的。」