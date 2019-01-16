【天氣預報】今早氣溫上調清涼不似預期　季候風影響明天勢轉凍

又一股東北季候風終於殺到，同時為廣東帶來清涼的天氣！香港多區今早氣溫亦較昨早略為下跌，其中新界地區氣溫下降情況較為明顯，部分地區氣溫跌至15度或以下，而相對濕度亦回落至百分之80以下。 不過，今日天氣相信較原先預測略暖，天文台早上略為調高今天的氣溫預測，香港今日多雲及有一兩陣雨，早晚清涼，最高氣溫約20度，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望明早將相當清涼，日間天色好轉，至周末期間氣溫會稍為回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為16.5度，相對濕度為百分之74；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。雖然今日天氣轉涼，但氣溫跟昨日相差未算太多，市區普遍介乎15至17度左右，但新界地區氣溫明顯較低，只得15度左右，個別地區如打鼓嶺、上水及流浮山就只有15度以下，而大帽山氣溫亦跌至個位數，所以大家早上出門時，需要多穿衣服以免著涼。

今市區氣溫普遍介乎15至17度，新界地區氣溫明顯較低，只得15度左右。（香港天文台）

周末氣溫最高20度兼有雨

天文台表示，受東北季候風影響，今明兩日華南沿岸天氣將相當清涼及有幾陣雨。香港天氣方面，預測今日多雲，有一兩陣微雨，早晚清涼，今早新界氣溫普遍較昨日低兩度左右，日間最高氣溫約20度，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望明日早上相當清涼，日間天色好轉。

隨著季候風緩和，周末期間沿岸地區氣溫將稍為回升至17至20度，並將會有雨。而一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，屆時該區早晚清涼，天色亦漸轉晴朗。

天文台的「九天天氣預報」顯示，下周一至周四的最高氣溫均為19度，而周二最低將跌至只有14度。（香港天文台）

天文台今早調高今天的氣溫預測，由圖中早前預測的14至18度，上調至最新的16至20度。（香港天文台）

明早新界續見12度低溫

而根據天文台的「九天天氣預報」的最新更新，天文台今早已調高了今天的氣溫預測，由早前預測的14至18度，上調至最新的16至20度，惟明天最低氣溫仍維持原來預測，將下跌至只有14度，早上將有一兩陣微雨，日間則部分時間有陽光。

至於下周天氣情況，周一至周四的最高氣溫均為19度，但預測周一最低氣溫將下降至15度，周二更跌至只有14度，隨後兩天最低氣溫，就會稍為回升一兩度左右。

今早氣溫不似預期清涼，但今晚各區氣溫將下降，明天清早時市區更將跌至14度，新界地區就跌至12度低溫。（香港天文台）

雖然今早氣溫不似預期清涼，但東北季候風影響仍然存在，自動分區天氣預報就顯示，今晚各區氣溫將下降至15至16度，凌晨後氣溫將持續向下，新界地區率先跌至14度，至早天清早黎明時份，市區將跌至14度，新界地區更將跌至只得12度。