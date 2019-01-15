【天氣預報】東北季候風吹襲繼續「濕凍」　明早新界跌至13度

預料一股東北季候風會在今晚為沿岸地區帶來清涼的天氣，至本周未一連多天相對濕度最高達百分之90，本港今晚繼續「濕凍」，有一兩陣雨，明日轉涼，氣溫介乎15至18度。 據最新發布的「九天天氣預報」顯示，隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，屆時將換來「乾凍」天氣！周末回暖但最高氣溫未能衝破20度，而下周二最低氣溫再次出現14度，同時天氣乾燥，雖然氣溫之後會稍為回升，但至下周四，最低氣溫仍將介乎16至19度。

廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚為沿岸地區帶來清涼的天氣。在下午4時45分，天文台錄得氣溫為20.9度，相對濕度是百分之85。今晚多雲，有一兩陣雨，初時部分地區能見度頗低。明日轉涼，氣溫介乎15至18度。吹和緩北至東北風，明日風勢間中清勁。天文台亦在Facebook貼文提醒市民氣溫下降要注意保暖，「就算用緊即熱式熱水爐都唔好得意忘形，出門記得著夠衫呀。」

天文台在Facebook貼文提醒注意保暖。（香港天文台Facebook）

天文台表示，受一股東北季候風影響，未來一兩日華南天氣相當清涼及有幾陣雨。根據自動分區天氣預報，明早5時，市區氣溫將下降至14至15度，新界地區將跌至13度。

明日的最低氣溫只有15度，後日更降至只有14度，同時相對濕度直至下周一，高達百分之90，加上預測一連多日均會有雨，未來多天將會頗為「濕凍」。

明早5時市區氣溫約14至15度。（香港天文台）

隨著季候風緩和，週末期間廣東沿岸地區氣溫稍為回升。周六和周日最高氣溫達20度。而根據最新的「九天天氣預報」，下周二會轉為「乾凍」，隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，下周二溫度跟相對濕度均明顯下跌，最低氣溫將再次下跌至只得14度，當日相對濕度介乎百分之60至80；而下周三、四氣溫雖然略為回升，但最高氣溫只得19度，最低氣溫則分別是15及16度，周三相對濕度只有介乎百分之55至75。