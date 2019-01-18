【天氣預報】今早清涼晚有微雨　季候風將緩和　一周盡頭就是回暖

東北季候風繼續影響廣東，並為華南沿岸帶來清涼天氣，香港今早天氣仍然相當清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度，部分地區氣溫跌至只有12度左右。不過，清涼天氣即將要「中場小休」，因為隨著季候風緩和，本周末氣溫將稍為回升，但到下周東北季候風補充抵達，天氣才會再次轉涼。 香港今日大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約19度，晚上會有微雨，吹和緩東風，風勢逐漸增強，展望隨後一兩日日間和暖，同時短暫時間有陽光，天氣似乎頗適合外出遊玩，但就要留意或會有一兩陣微雨。

在早上7時，天文台錄得氣溫為15.8度，相對濕度為百分之79；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早的分區天氣，市區普遍介乎15度左右，新界地區氣溫明顯較低，只有12度左右。

分區天氣暝，市區普遍介乎15度左右，新界地區氣溫明顯較低，只有12度左右。（香港天文台）

季候風將緩和

天文台表示，東北季候風正影響廣東，會在今日繼續為華南沿岸帶來清涼的天氣，香港今日大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光，最高氣溫約20度，晚上有微雨，吹和緩至清勁東風，風勢逐漸增強。

隨著季候風緩和，預料即將來臨的周末，沿岸地區氣溫稍為回升，故展望隨後一兩日日間和暖，短暫時間有陽光。而一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區屆時將再度轉涼。受乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。

季候風緩和，預料周末沿岸地區氣溫稍為回升，要待東北季候風補充下周初抵達才再度轉涼。（香港天文台）

周日大寒不寒冷

九天天氣預報顯示，未來數天相對濕度最高仍達百分之90，但至下周中期將跌至最低只有百分之50；下周二氣溫亦將會跌至最低14度，但之後氣溫將逐漸回升，下周末時氣溫最高更達22度，較本周末更適合戶外活動。而從溫度的概率預報可見，預料氣溫至月底時會繼續回升。

從溫度的概率預報可見，預料氣溫直至月底時會逐漸回升。（香港天文台）

從溫度的概率預報可見，預料氣溫直至月底時會逐漸回升。（香港天文台）

另外，值得留意是周日剛好是廿四節氣中最後的一個節氣大寒，雖然字面上已經反映當天理應最為寒冷，然而在周末氣溫回升下，預測當天溫度反而是近日最高。再翻查天文台數據，歷年大寒的氣溫其實亦非特別寒冷，最低氣溫紀錄為7.2度，而最高氣溫紀錄則達26.4度，惟現時預測的氣溫範圍，均超出過去的平均「正常值」。