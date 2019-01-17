【天氣預報】新界又低兩三度　明晚14度明早12度

一股較乾燥的東北季候風正影響廣東，下午多處地區錄得的相對濕度，降至百分之60或以下。明日早晚有微雨，天氣清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。 按天文台最新發布的「九天天氣預報」顯示，週末期間氣溫稍為回升，周日最高氣溫達21度。但下周二最低氣溫將再次下跌至只得14度，隨後氣溫再次回升。

一道雲帶正覆蓋南海北部，在下午約5時，天文台錄得氣溫為18.2度，相對濕度是百分之68。今晚漸轉多雲，明日早晚有微雨，天氣清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約19度，吹和緩東北風，明日東風增強。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

明早7時預測新界多區只有12度。（香港天文台）

自動分區天氣預報顯示，今晚凌晨後雖然市區仍介乎16至17度，但新界將下降至14度左右。明早氣溫將進一步下降，早上7時，市區約有15度，但新界將最低只有12度。隨後一兩日日間和暖，短暫時間有陽光。

今晚凌晨新界氣溫將下降至14度左右。（香港天文台）

隨著季候風緩和，週末期間氣溫稍為回升。根據最新的「九天天氣預報」，周日最高氣溫達21度。隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，下周二最低氣溫將再次下跌至只得14度，下周三、四氣溫略為回升，但最高氣溫只得20度，下周六氣溫升至最高22度。