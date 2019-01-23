【天氣預報】打鼓嶺溫差16.7度！　部分地區日夜差距逾10度

乾燥的東北季候風加上「冷卻幅射」，本港今日溫差極大！今早北區出現冷卻幅射作用，令北區多區跌至10度以下，打鼓嶺打破今年入冬以來紀錄的低溫只得5.1度，但在下午天晴乾燥，氣溫直線上升，大部分地區最高氣溫超過19度，而打鼓嶺錄得最高21.8度，溫差足有16.7度，新界部分地區溫差亦超過10度，彷如相隔一個季節。預料明日溫差收窄，氣溫逐漸回升。

未來九天天氣晴。（天文台）

乾燥的東北季候風正影響華南，下午本港大部分地區的相對濕度，維持在百分之50左右。下午4時50分，天文台錄得17.8度，相對濕度68，紫外線指數0.6，強度屬於低。天文台預測，本港今晚及明日天晴乾燥，明早清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低幾度，最高氣溫約19度，吹和緩東至東北風，明日離岸風勢間中清勁。

今早有幅射冷卻作用出現。（天文台）

「輻射冷卻」作用今早在北區發威，令該區爆凍，新界部分地區氣溫驟降，氣溫降至10度或以下。打鼓嶺更在7時左右錄得5.1度，打破今年入冬以來紀錄的低溫。下午時間天氣晴朗，各區氣溫大幅回升至最高19度以上，打鼓嶺更錄得21.8度，溫差有16.7度，而其他新界其他地區如上水及元朗公園的溫差亦分別有13.7及11.3度。

今日溫差頗大。（天文台）

乾燥的東北季候風會在本周餘下時間持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，展望隨後一兩日天晴乾燥，新界日夜溫差頗大。但季候風補充會在周末抵達華南沿岸，週末期間風勢較大。