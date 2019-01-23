【天氣預報】農曆新年勢和暖　大年初一料17至22度

今早新界部分地區氣溫驟降，不少地區氣溫降至10度或以下，部分更錄得入冬以來最低氣溫紀錄，天文台解釋，新界「急凍」跟「輻射冷卻」作用有關，在天晴、乾燥及風勢較弱等因素下，內陸空曠地區散熱較快，遂令打鼓嶺錄得5.1度，較冷鋒來襲時的氣溫更低。 乾燥的東北季候風將繼續影響廣東沿岸地區，香港今午天晴乾燥，吹輕微至和緩東北風，展望本周餘下時間大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。而最新發布的「九天天氣預報」顯示，預測下周五天氣和暖，氣溫將介乎18至22度；而根據最高及最低溫度概率預報反映，大年初一（2月5日）當天，預測氣溫將介乎17至22度，似乎大家可以輕裝上陣，放下厚厚寒衣去拜年。

香港今午天晴乾燥，市區氣溫上升至18至19度左右，個別地區則錄得逾19度。（香港天文台）

在上午11時半，天文台錄得氣溫為17.8度，相對濕度為百分之55；在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。香港的分區天氣情況，在接近中午時，市區氣溫上升至18至19度左右，個別地區則錄得逾19度，而新界地區氣溫則介乎16至17度。今日相對濕度介乎百分之40至75，天文台在昨早6時發出的紅色火災危險警告仍然生效，表示火災危險性極高。

天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，正午時分香港大部分地區的相對濕度降至百分之50以下，預測下午及今晚天晴乾燥，下午局部地區有煙霞，吹輕微至和緩東北風。

最新發布的「九天天氣預報」就顯示，未來一個多星期天氣和暖，周日料因季候風補充影響，氣溫會略為下降。（香港天文台）

偏東氣流影響下周濕度回升

而預測乾燥的東北季候風會在本周餘下時間持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，新界日夜溫差頗大，展望本周未來時間大致天晴及乾燥。但季候風補充會在周末抵達華南沿岸，周末期間風勢較大。而受一股偏東氣流影響，下周廣東沿岸濕度逐漸回升。

最新發布的「九天天氣預報」就顯示，未來一個多星期的氣溫最低為16至17度，而最高氣溫則介乎20至21度左右，而周日料因季候風補充影響，氣溫會略為下降至15至18度。相對濕度方面，下周三起明顯回升，下周後期最高達百分之95。而下周五最新的預報，屆時天氣和暖，氣溫將回升至最高22度。

最高及最低溫度概率預報反映，農曆年初一及初二均和暖，大家可輕裝上陣，放下寒衣去拜年。（香港天文台）

凍新年失蹤已成常態？

距離農曆新年尚有不足兩周時間，新年時的天氣情況又將如何？根據最新的最高及最低溫度概率預報，大年初一（2月5日）當天，最高氣溫介乎21至23度範圍的概率最高，而最低氣溫則介乎17度的概率最高，現時概率均為百分之30至40；而翌日年初二（2月6日）的氣溫有機會略為上升，最低氣溫或微升1度，而隨後的趨勢亦各上發展，相信農曆年假期間氣溫將漸轉和暖。

不過，和暖的農曆年大家相信已不感陌生，翻查天文台資料庫，上年農曆年初一的最低及最高氣溫，介乎17.5至24.8度，對上一次寒冷農曆年，已數到2012年，當時最高氣溫亦只得11.8度，而2008年就只有11.2度，而現時預測的最低及最高氣溫範圍，均較所有三十年形均值高。

新界部分地區今早氣溫驟降，氣溫降至10度或以下。（香港天文台）

「輻射冷卻」作用北區今早爆凍

至於香港今早天氣情況，市區氣溫降至約13度，但新界部分地區氣溫驟降，氣溫降至10度或以下。翻查天文台紀錄，打鼓嶺在7時左右，錄得破今年入冬以來紀錄的低溫，只有5.1度，不單低於去年底除夕前冷鋒襲港時，亦打破上月17日錯錄得7度的紀錄。

至於其他新界區的低溫情況，石崗7.9度、元朗公園8.7度、上水9度、將軍澳9.2度、沙田9.3度、濕地公園9.4度、荃灣可觀及荃灣城門谷9.5度、流浮山9.6度，而大埔也只得9.7度。

天文台今早在天氣預測中加入解釋，指由於天朗氣清及風勢較弱，內陸空曠地區在晚間散熱較快，令氣溫驟降，亦即所謂的「輻射冷卻」作用，不過慣常只是「新界地區會再低一、兩度」，但今早情況各因素則更為明顯。