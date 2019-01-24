【天氣】新春靚妝淡胭脂斜塗甜美不過火　金眼影配紅唇利是逗更多

倒數踏向農曆新年，大家都應該忙著準備辦年貨，還未計下周最後衝刺要作大掃除等工作，辭舊迎新春！而再忙也好，新年時又豈可以一個「頹look」示人，所謂「一年之靚在於春」，新年除了穿新裝還可以化新妝，《香港01》再找來專業化妝師幸樹，為大家教路新年靚妝貼士，帶著靚樣逗利是，還可能會事半功倍呢！

在早上8時，天文台錄得氣溫為15.2度，相對濕度為百分之77；預測今日的氣溫介乎15至19度，而在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低。天文台今早在新界多區錄得氣溫仍較市區低，其中西貢北潭涌自昨晚凌晨後持續低溫，至今早仍一直在8度以下；昨日錄得5.1度的打鼓嶺，氣溫最低亦只有8.9度。新界氣溫偏低，主要是「輻射冷卻」作用繼續發功，而預料今天日間各區最高氣溫，將回升至約19度左右。（按此閱讀：【天氣預報】散熱效應持續新界低4至5度）

天文台今早在新界多區錄得氣溫較市區低，打鼓嶺最低只有8.9度。

春天較潮濕底妝須注意控油

下月4日是農曆年三十，亦是廿四節氣中的立春，標誌著春季以及新一年的來臨，來到春天，化妝時都要有節注意，就是需要注意底妝必須要在控油上做得較好，因為春天較為潮濕，令化妝易溶，所以粉底會用比較薄身、控油度高的產品。

化妝師幸樹示範化新年靚妝的重點步驟，首先要用打亮底霜，放有T字位和下巴這些位置，令整體輪廓突出一點；之後再用一些控油產品塗在T字位，妝容會更持久及避免出油。粉底方面，需要用一些控油度較高的粉底，高光的位置，就會用淺一度的粉底。另外，在腮邊建議用上深一點的粉底做收容效果，然後全面用樸輕輕按壓，令粉底更炭貼服，再上碎粉即可完成底妝。

專業化妝師幸樹教大家新年靚妝貼士。

眼妝金配紅營造過節氣氛

眼妝方面，幸樹教路可先用眼影打底霜，大範圍塗在眼蓋上，然後用少許白色碎粉塗在眼蓋，再塗上的眼影可以更持久。而新春妝的眼妝會以金色為主，配上紅色來營造喜氣洋洋的氣氛。

首先可用金色、啡色、紅色眼影，下眼則用紅色及深啡色影眼，配上偏橙眼線筆，眼頭會用珍珠色做開眼頭的效果。眼線方面，就以深啡為主，深啡色令容貌看來不會顯得兇惡，亦令眼睛更有精神，而要注意在畫內眼線時，眼尾部分要輕輕拖出一點。

眼妝以金色為主配上紅色，營造喜氣洋洋的氣氛。

斜塗胭脂效果很適合拜年

至於使用胭脂方面，因為會化上紅色的嘴唇，所以面上的胭脂可淡色一點，幸樹解釋，「胭脂今次會斜塗，可以修容又不會太甜美，新年去拜年很適合。」而修容部分用深色一點放在腮邊、耳側和下巴，鼻影用中間的顏色，由眉頭輕輕掃下去。

此外，做高光亦是新年妝的另一重點，幸樹指出，「其實今季春妝比較著重底妝的光澤度，所以用珠光色的做高光，淚溝位也塗一點，視覺上更飽滿」，然後再用粉紅色高光輕輕放在胭脂的位置，最後再塗一個紅色唇膏便完成。