【天氣預報】散熱效應持續新界低4至5度　北潭涌錄7度接力爆凍

昨天新界多個地區忽然爆凍，打鼓嶺更錄得只有5.1度，寫下今年入冬以來最低溫紀錄，箇中原因，其實是因為「輻射冷卻」作用；在繼續天晴及乾燥等因素下，新界區雖然未有再如昨早清晨般低溫，但今早氣溫仍較市區明顯低4至5度，打鼓嶺最低氣溫不足10度，而是日最凍是西貢北潭涌，只有7度，較大帽山等高地的氣溫更低。 乾燥的東北季候風繼續為中國東南部帶來晴朗天氣，香港今日天晴，早上清涼，日間乾燥，預測最高氣溫約19度，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日繼續天晴乾燥，新界日夜溫差將頗大，而周末期間受季候風補充，風勢將會較大。

在早上7時，天文台錄得氣溫為15.2度，相對濕度為百分之80；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

香港分區今早天氣情況，市區氣溫普遍介乎14至15度左右，新界多區明顯低4至5度。（香港天文台）

截至早上6時半，北潭涌接力爆凍，成為全港最凍地區，最低錄得7度。（香港天文台）

新界多區今早較潮濕

香港分區天氣情況，今早市區氣溫普遍介乎14至15度左右，而新界多區雖然氣溫較昨日高，但仍持續低溫，較市區明顯低4至5度，其中北區打鼓嶺及西貢北潭涌，在早上6時半前已跌至10度以下，前者最低只有9.3度，而北潭涌就接力爆凍，成為全港最凍地區，最低錄得7度，成為今年入冬以來新低，改寫去年12月18日當天7.5度的舊紀錄，同時也較今早大帽山（8.8度）、大老山（9.4度）及昂平（11.1度）的氣溫更低。

北潭涌入冬以來原來的最低氣溫紀錄來自去年12月18日，當天同樣在「輻射冷卻」作用，曾錄得只有7.5度。（資料圖片）

至於新界其他地區情況，截至早上7時，元朗公園錄得最低為10度、上水10.1度、石崗10.2度、沙田11度，而荃灣可觀監測站及城門谷則分別是10.8及11.2度，而將軍澳亦只有11.7度。

氣象站數據顯示，北潭涌由昨晚凌晨後氣溫已降至8度以下，直至今早清晨氣溫都在7至8度左右徘徊。（香港天文台）

打鼓嶺氣象站數據就顯示，氣溫在清早5時後開始進一步下跌，惟不及昨早低溫。（香港天文台）

新界地區氣溫早上繼續偏低，主要是因「輻射冷卻」作用令內陸空曠地區在晚間散熱較快所致，在天朗氣清、乾燥及風勢較弱等因素下，新界地區因此跟市區較大溫差。不過，由於今早新界區相對濕度較高，達百分之85以上，北區更達百分之100，天氣潮濕加上風勢亦較昨日大，故減弱了「輻射冷卻」作用。

相對濕度方面，新界區今早頗為潮濕，部分地區相對濕度達百分之100。（香港天文台）

下周後期濕度溫度齊回升

香港今日的天氣情況：乾燥的東北季候風繼續為中國東南部帶來晴朗天氣，香港今日天晴，早上清涼，日間乾燥，日間最高氣溫約19度，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。而預測乾燥東北季候風在本周餘下時間持續影響，展望未來一兩日天晴乾燥，新界日夜溫差頗大。

另外，預料季候風補充會在周末抵達華南沿岸，周末期間風勢將會較大。而受一股偏東氣流影響，下周廣東沿岸濕度逐漸回升。「九天天氣預報」就顯示，下周後期濕度將上升至百分之75至95，下周五天氣和暖，氣溫將介乎18至22度之間。