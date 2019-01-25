【天氣預報】路邊監測站「亮紅燈」　氣溫回升上水26.9度

乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來晴朗的天氣，本港今日有煙霞，路邊監測站「亮紅燈」，中環、旺角及銅鑼灣等地空氣污染指數7，健康風險屬高。今日天晴乾燥，氣溫在日間大幅回升，新界不少地區的最高氣溫超過25度，上水更錄得26.9度。預料周日氣溫稍跌。

本港地區今晚及明日天晴乾燥。下午5時16分，天文台錄得20.8度，相對濕度64，紫外線指數0.4，強度屬於低。天文台預測，明早清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約20度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。吹微風，明早吹和緩東北風，後轉清勁東風。

本周日氣溫下降。（天文台）

本港今日有煙霞，位於中環、旺角及銅鑼灣等地的路邊監測站隨即錄得7，代表健康風險屬高。此外，觀塘、將軍澳及荃灣等一般監測站亦是紅色，心臟病或呼吸系統疾病患者應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

今日空氣污染指數高。（EPD）

除了空氣污染指數上升，日間氣溫亦大幅回升，新界不少地區的最高氣溫超過25度，元朗公園26.7度，荃灣及大美督分別有25.1及25.9，上水更錄得26.9度。廣東北部的氣壓正在上升，一股季候風補充會在晚間抵達沿岸地區，展望隨後兩三日大致天晴，星期日風勢較大，氣溫稍跌。