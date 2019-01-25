「好一朵迎春花，人人都愛它......」倒數迎接農曆新年，同時也是辦年貨的忙碌時期，各區的年宵市場即將開放，即使平日家中不插花的市民，都愛在逛花市時購買年花，為家居佈置一番取個好意頭。 今年冬季普遍和暖潮濕，卻令本地年花提早開花，花農也損失慘重，那會否影響年花的供應？大家又是否要買貴花？《香港01》記者本周中就在年宵市場開放前，到元朗新田的信芯園農場直擊，雖然才剛過「尾牙」，意味仍有近半個月才到大年初一，但劍蘭花田早已開到一片紅，然而豔麗的花田，同樣代表了年花失收，未能於新年黃金檔期應市。

在早上8時，天文台錄得氣溫為16.2度，相對濕度為百分之71；預測今日的氣溫介乎16至21度，而在京士柏錄得的紫外線指數是0，強度屬於低。天文台今早在新界多區錄得氣溫跟昨日一樣，同樣較市區明顯低一截，其中西貢北潭涌錄得7.1度，打鼓嶺最低氣溫就只有8.9度。另外，石崗及元朗公園亦有19度以下，但預料今天日間各區氣溫會回升，本周末期間大致天晴。（按此閱讀：【天氣預報】北潭涌7.2度再奪晨早最低溫）

天文台今早在北潭涌錄得最低氣溫7.1度，打鼓嶺亦只有8.9度。

年花提早三星期綻放

近日天氣和暖，預料這個和暖晴天氣候，更會陪伴大家步向農曆新年。事實上，今個冬季寒冷日子寥寥可數，元朗新田的信芯園負責人信哥就坦言，由去年山竹後開始，年花定植至今，天文台只發出過一次寒冷天氣警告，天氣大多炎熱潮濕，卻成為花農的壞消息，「凍一凍突然間晚上溫差好大，日頭又陽光普照，特別有利花朵生長。」

他補充，正常的劍蘭、百合需要種14至15周才適合開花，但今年11至12星期就開始「滿田紅」，年花提早了三個星期綻放，因而令不少花農大失預算。他苦笑：「冇辦法，唯有由得佢開花自己影張靚相留念囉！」屈指一數，現時距農曆大年初一尚有近兩星期，常云「遲到好過無到」，而有時，原來「早到慘過遲到」，因為早開的年花，到了新正頭早已凋零。

元朗新田的信芯園負責人信哥認為今年花價會不升反跌。

既然年花大平賣，花多眼亂，應該如何挑選？信哥就精選了一款黃色劍蘭，取其名為「金珠（豬）」，為今年豬年而特意種植，「因為佢粒粒飽滿，開起嚟金光燦爛，又夠綠，我們叫它做金枝綠葉！」他又建議，年花最好選購一些「咪咪眼」，即是有少許花蕾爆出的花朵最佳。新鮮花可擺放10日，保鮮花則大約一星期左右。價錢方面，保鮮劍蘭大約10多元一枝，新鮮的價錢就會貴六成。

今年劍蘭需提早了三個星期開花。

花朵可售期短要薄利多銷

那香港人其實又有什麼心水年花選擇？原來除了劍蘭、百合，港人最愛還有蝴蝶蘭、桔仔及盤栽等，但今年都是重災區。不過，雖然嚴重失收，但信哥推測花價會不跌反升：「唔係話無止境咁起價嘅，都可以跌，收返成本都好！我個人估計，今年花價至少低2至3成，蝴蝶蘭跌3至4成都有。」雖然信哥斷言，有百分之80的新界農戶損失近7至8成，除非種得很多，或分批種植，但由於各國貨源充足，天氣和暖令花朵能夠售賣的時間縮短，薄利多銷成為生存之道，故市民可以不用買貴花。

黃色劍蘭名為「金珠（豬）」，信哥為今年豬年而特意種植。

天氣難測農民當災

其實近年氣候反常，天氣變得難以預測，信哥也坦言難為了花農，「以前我哋拎住通勝嚟睇，廿四節氣、干支，依家都冇用喇。最有用係睇手機天氣預報，因為呢啲最準！」而記者在花田可見，大批盛開的鮮花無法出售，唯有收割後放在田裡做堆肥，似乎相當可惜。信哥就感嘆，天氣反常，農民當災，港府卻毫無援助，花農只可自行購入冷庫把早開的花卉雪藏，但沒有設備花農，就只可自求多福，望天打卦。