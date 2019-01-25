【天氣預報】北潭涌7.2度再奪晨早最低溫　周末續天晴周日風勢勁

過去兩天清早新界部分地區跟市區溫差甚大的情況，今早繼續出現，西貢北潭涌連續兩日特別低溫，早上7時前下跌至只得7.2度，北區打鼓嶺及石崗亦同樣在10度以下。由於預料乾燥的東北季候風，會在今明兩日持續影響華南，並帶來普遍晴朗的天氣，新界地區日夜溫差頗大情況料仍會出現。 香港今日預測將會天晴，早上清涼，日間乾燥，部分地區有煙霞，日間最高氣溫約21度，吹輕微至和緩偏東風；展望隨後兩三日大致天晴，而在周日時風勢將會較大。

在早上7時，天文台錄得氣溫為16.3度，相對濕度為百分之69；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

市區今早氣溫較昨日略高，普遍介乎15至16度，但新界個別地區仍然一如過去兩日般，較市區明顯低溫達4至5度以上。（香港天文台）

北潭涌打鼓嶺​凍過大帽山

香港各分區天氣，市區今早氣溫較昨日略高，普遍介乎15至16度，但新界個別地區仍然一如過去兩日般，較市區明顯低溫達4至5度以上，其中西貢北潭涌成為全港最凍地區，在早上7時前最低錄得只有7.2度；北區打鼓嶺及石崗均跌至10度以下，最低只有8.9度及9.9度，其中打鼓嶺較大帽山（9.1度）、大老山（11度）及昂平（13度）的氣溫更低。

新界其他地區情況，截至早上7時，元朗公園10.2度、上水11.6度、荃灣可觀監測站11.7度、城門谷11.8度、沙田12.4度、將軍澳12.6度、大埔則為12.7度。今早新界多區相對濕度亦繼續偏高，多區達百分之85以上，而市區就在百分之70以下，預料在接近正午時，濕度會下降，而今天的預測相對濕度，則介乎百分之60至80。

西貢北潭涌連續兩日特別低溫，早上7時前下跌至只得7.2度，北區打鼓嶺及石崗亦同樣在10度以下。（香港天文台）

西貢北潭涌成為全港最凍地區，在早上7時前最低錄得只有7.2度。（香港天文台）

北區打鼓嶺及石崗均跌至10度以下，最低只有8.9度及9.9度。（香港天文台）

下周三轉多雲周五有微雨

天文台表示，乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來晴朗的天氣，預測香港地區今日天晴，早上清涼，日間乾燥，部分地區有煙霞，最高氣溫約21度，吹輕微至和緩偏東風，展望未來兩三日大致天晴，本周六氣溫將介乎16至20度，周日則是15至18度。

由於預料季候風補充會在下周初影響華南沿岸，故預測星期日風勢較大。另外，一股較潮濕的偏東氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來多雲天氣，根據「九天天氣預報」，下周三起一連數天將轉為多雲，下周四能見度較低，下周五將有一兩陣微雨。