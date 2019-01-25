【天氣預報】農曆年前夕連日多雲　隨時無機會跟陽光拜年？

乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來晴朗的天氣，香港今日天晴乾燥，但下午部分地區有煙霞，吹微風。一股東北季候風補充會在未來兩三日影響華南，周日風勢較大，溫度將略為下降至介乎15至18度。 而受一股較潮濕的偏東氣流影響，下周中後期廣東沿岸雲量會增多，最新發布的「九天天氣預報」，下周五起一連數天將轉多雲，周末時更會有一兩陣微雨，換言之在農曆新年前夕，天色將欠佳，新年假期是否有陽光料有變數。

在上午12時，天文台錄得氣溫為21度，相對濕度是百分之55；在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。

今午有煙霞吹微風

天文台表示，乾燥的東北季候風繼續為中國東南部帶來晴朗天氣，香港今日天晴乾燥，但下午部分地區有煙霞，吹微風，氣溫介乎16至21度，相對濕度介乎百分之55至80。根據天文台自動分區天氣預報，今日下午3時，新界部分地區氣溫將上升至25度。

由於一股東北季候風補充會在未來兩三日影響華南，該區風勢較大，天氣普遍晴朗，展望周末大致天晴，星期日風勢較大，溫度下降至介乎15至18度。

上水、打鼓嶺及石崗氣溫將上升25度。（香港天文台）

下周中後廣東沿岸雲量增

此外，受一股較潮濕的偏東氣流影響，下周中後期廣東沿岸雲量增多，「九天天氣預報」就顯示，下周後期濕度將上升至百分之70至90，下周五開始陽光減少變成大致多雲，下周六更將有一兩陣微雨，下周日將繼續大致多雲。換言之，在農曆新年前夕均是連日多雲天氣，下周二大年初一究竟是否會天晴有陽光，料有一定變數。

而根據溫度概率預報反映，氣溫由年廿八開始至新年假期呈略為上升趨勢，似乎偏東氣流帶來的較和暖氣團的影響，有機會一直延續至新年時，大家可能要有心理準備，無緣跟陽光拜年。

下周五大致多雲，下周六有一兩陣微雨。（香港天文台）

至於香港今早的天氣情況，市區大部分地區最低氣溫普遍介乎14至16度左右，而新界多區較市區低約3至5度，打鼓嶺最低只有8.9度，北潭涌則連續兩日成為全港最凍地區，最低錄得7.1度。