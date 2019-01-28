【天氣預報．農曆新年】天文台下調初一氣溫　「人日」或高見25度

東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼的天氣，香港今早氣溫介乎13至16度，有稍薄雲層遮蓋華南一帶，但預計在日間會逐漸消散，故將部分時間有陽光。根據最新的「九天天氣預報」，天文台調低了大年初一的最高氣溫預測，由本來23度下調至21度，而年初二氣溫同樣介乎18至21度，但相對濕度較低，相對乾爽舒適，且部份時間有陽光。 值得留意是根據最新的氣溫預報概率，2月踏入中旬初期氣溫料持續上升，現時預測中，初七人日當天最大機會出現的最高氣溫可接近25度，而最低氣溫亦可能返回20度左右。

香港地區下午及今晚天氣預測：大致多雲，下午部分時間有陽光。在正午12時，天文台錄得18.9度，相對濕度55，紫外線指數4，強度屬於中；今日吹和緩偏東風，展望明日同樣大致天晴，本周中期雲量增多，天氣較為和暖。

稀薄雲層散開後便會有陽光。（天文台）

下調初一氣溫預測2度

受到東北季候風影響，本港今早仍相當清涼，市區介乎15至16度，新界則只有13至14度，大帽山氣溫亦只有個位數字8度。在華南上空低層有稀薄的雲層，但預料日間雲層會消散，天色好轉，氣溫回升至最高20度左右。

天文台原本預測年初一又濕又暖，最高氣溫達23度，但根據最新的「九天天氣預報」，天文台調低了當日的氣溫至21度，而初二和初一的氣溫相同，介乎18至21度，但初二的相對濕度介乎百分之70至85，相對地乾爽舒適，當天天氣亦由初一的「短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧及有微雨」，轉為「部分時間有陽光」。

天文台調低新年年初一氣溫預測。（天文台）

月中後氣溫呈上升趨勢

至於稍後的天氣預測，按照最新的氣溫概率預報顯示，這個溫度會維持一段時間至月中才有較大變化，在踏入2月中旬前後，即10至11日時，最高跟最低氣溫預測均有明顯上升趨勢，其中在年初七（11日）時，亦即傳統的「人日」，最高氣溫更有機會上升至25度，現時的預報中，23至25度的溫度範圍概率最高，達30%至40%。