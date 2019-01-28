【天氣預報．2019農曆新年】濕暖天氣迎豬年　2月中前無冷風

東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼的天氣，香港今早部分時間多雲及清涼，市區最低氣溫約16度，新界則再低兩三度，日間將大致天晴，最高氣溫約20度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。 倒數邁向豬年，天文台已發布農曆大年初一的天氣預報，預測最高氣溫達23度，相對濕度最高亦有百分之95，且會有微雨，似乎大家要有心理準備，新年假期不會冷，要有濕暖中渡過。而根據氣溫預報概率，2月上旬似乎會愈來愈暖，按現時預測，在2月中旬前都不會有寒冷天氣來臨。

在早上7時，天文台錄得氣溫為16度，相對濕度為百分之78；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港分區天氣情況，市區介乎15至16度，新界地區則介乎13至15度左右，而大帽山的氣溫則較低，昨晚凌晨後，一直跌至個位數。

香港市區今早氣溫介乎15至16度，新界地區則介乎13至15度左右。（香港天文台）

本周後期再度轉涼

天文台表示，清涼的東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區普遍晴朗，預測香港今日早上部分時間多雲及清涼，日間大致天晴，最高氣溫約20度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁，展望明日同樣大致天晴。

不過，隨著季候風逐漸緩和，本周中期廣東沿岸雲量增多，日間較為和暖，而預料受一股東北季候風補充影響，本周後期華南天氣將再度轉涼，而一股潮濕的海洋氣流，就會在下周初，即農曆新年前後影響廣東沿岸。

「九天天氣預報」顯示，本周四氣溫將轉和暖，周五氣溫即明顯下降幾度，年初一氣溫最高達23度。（香港天文台）

新年期間有微雨

根據天文台「九天天氣預報」，一連九天的最高氣溫，均達20度或以上，而本周四氣溫將轉和暖，氣溫上升到介乎18至23度，當天早晚更有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，能見度較低，而周五氣溫即明顯下降幾度，跌至只有16至20度左右，氣溫然後由周日起回升，下周一（年三十）及周二（年初一）的氣溫，最高均達23度，同時早晚沿岸有霧及有微雨。此外，由周日起一連最少三天，相對濕度亦將維持在百分之80至95的潮濕水平，風勢同時頗弱，只吹2至3級東風，大家拜年時應該不用穿著寒衣，但就要留意天氣狀況帶上雨具隨身。

翻查天文台歷年來大年初一的最高及最低氣溫紀錄，只有8次氣溫達23度以上，另只有5次的最低氣溫在18度或以上，換言之，今年新年時的天氣，甚大機會改寫十大排行榜紀錄。

氣溫概率預報，預測至下月10日時的最高氣溫及最低氣溫，均呈上升趨勢。（香港天文台）

氣溫概率預報，預測至下月10日時的最高氣溫及最低氣溫，均呈上升趨勢。（香港天文台）

今年入冬只發一次寒警

今年入冬後，寒冷天氣好似失了蹤，天文台只曾發出一次寒冷天氣警告，而從溫度概率預報顯示，最少在2月中旬時，天氣只會愈來愈暖。

根據最高氣溫概率預報，預測至下月10日時的最高氣溫，現時介乎23至24度的概率最高，為30%至40%；而最低氣溫概率氣溫上升的趨勢更為明顯，下月10日時的最低氣溫，現時最大機會重返至近20度的水平，如果大家仍期待有寒冷天氣來臨，相信就仍要耐心等候了。

天文台台長岑智明透露，天文台需向政策局或世界氣象組織提供科學資訊或評估數據，以助政府部門作更有效規劃。

氣候變化殺埋身天文台如何應對

其實，近年農曆新年普遍較和暖，如果留意近日「九天天氣預報」，更不難發現每日溫度都高於過去的平均水平，或許已反映全球暖化問題已成既定事實。天文台長岑智明上周曾在個人社交網站發帖文，以近期大熱「#10YearChallenge」潮流，貼出自己多年前及近年到法國冰川Mer de Glace的照片作對比，顯示冰川融化程度驚人。他早前接受《香港01》專訪時，除談到天文台的工作外，亦回應如何應對氣候變化問題，這個天文台必然涉及的範疇，究竟有何妙計？（按此閱讀：【天氣．台長專訪】岑智明：教大家有事時識點行動）