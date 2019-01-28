【天氣．台長專訪】氣候變化殺到　岑智明：教大家有事時識點行動

極端氣候近年引發的災禍襲捲全球，去年夏季，就有多個風暴活躍於西北太平洋，東南亞多個國家受災，暴雪也直撲北半球，瀑布凍結成冰，同時在南半球有熱浪侵襲，大批動物熱死。現在是挽救氣候變化正是關鍵時刻，《香港01》今集與天文台長岑智明專訪，大談氣候變化之中，天文台的角色又是如何？

極端天氣在世界各地出現。（St. Catharines G&CC@Twitter）

在上午8時，天文台錄得氣溫16.1度，相對濕度為百分之79；香港今早市區氣溫介乎15至16度，預測今日大致天晴，日間最高氣溫約20度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。而農曆年初一的預測顯示，當日氣溫最高可達23度。（按此閱讀：【天氣預報】濕暖天氣迎豬年 2月中前無冷風）

提供數據供部門作規劃

天文台長岑智明早前接受《香港01》專訪，由個人談到天文台的工作，而關於氣候，近年大家最常提並成為國際關注議題的「氣候變化」，其實亦是天文台必然涉及的範疇，究竟這個看似無形的議題，天文台是如何作出回應？在緩減氣候變化及應對極端天氣上，天文台又是否有妙計？

面對超級風暴，堤壩等基建需要加強。（資料圖片）

望市民危急時不會束手無策

岑智明就解釋，其實回應氣候變化，減排只是其一，對社會來說，還要有適應（Adaptation）的過程，即是基建或者是社會的應變方式，例如將來溫度提升後，大家需要更強的冷氣機？興建更多發電廠？還是要建築物更加綠色以節省能源？又或需要加強堤壩等基建？這些便需要天文台的評估和數據 ，以及不同部門的努力。

他更強調，市民要有應變能力（Resilience），「其實這更加虛無飄渺，有事發生的時候，大家是否懂得行動，每一個人都知道自己應該做什麼？」但這正是透過公眾教育、長期培養可以發揮的，不是到了危急關頭才束手無策。因此，天文台希望透過氣象冷知識、facebook和一些不同的活動等，令市民有正確的了解及心理準備。