【天氣預報】周四最高24度　新界北區高見27度

影響中國東南沿岸的東北季候風正逐漸緩和。今晚大致天晴。明日漸轉多雲，日間部分時間天色明朗，最低氣溫18度。展望星期四能見度較低，日間溫暖。 周四氣溫上升至最高24度，自動分區天氣預報顯示，本周四下午多區氣溫在24度以上，其中新界部分地區更升至27度。隨後一兩日天氣較涼。下週初漸轉潮濕有霧。

在下午5時，天文台錄得氣溫為19.3度，相對濕度是百分之70。影響中國東南沿岸的東北季候風正逐漸緩和。今晚大致天晴。明日漸轉多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎18至21度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。展望星期四能見度較低，日間溫暖。隨後一兩日天氣較涼。

東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，廣東沿岸天氣和暖。周四上升至最高24度。自動分區天氣預報顯示，本周四下午多區氣溫在24度以上，其中新界北區如上水及打鼓嶺氣溫更將升至27度。

上水及打鼓嶺氣溫升至27度。（香港天文台）

一股季候風補充會在本週後期再度為華南帶來較涼的天氣，到了周五年廿七最高氣溫急降5度至19度，最冷氣溫16度。一股潮濕的海洋氣流會在下週初為廣東沿岸帶來有霧的天氣。年廿八開始至周二初一一連四日有雨。

根據天文台最新的「九天天氣預報」，年三十較為和暖，最高氣溫23度，早晚沿岸有霧及有微雨。天文台預測初一仍然有霧及有微雨，氣溫介乎18至21度。初二的最高氣溫將上升1度至22度，預測初三同樣最高22度，最低18度。初一至三相對濕度最高百分之90。