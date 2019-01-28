【天氣預報．農曆新年】年三十暖笠笠最高23度　大年初一有微雨

東北季候風正影響華南沿岸地區，晚間部分時間多雲。明日大致天晴，最高氣溫21度。展望隨後一兩日天氣和暖，本週後期再度轉涼。 倒數邁向豬年，天文台已發布農曆大年初一、二的天氣預報，預測最高氣溫達21度，而且會有微雨，似乎大家要有心理準備，新年假期要在濕暖中渡過。

在下午5時，天文台錄得氣溫為19.2度，相對濕度是百分之56。東北季候風正影響華南沿岸地區，晚間部分時間多雲。明日大致天晴，氣溫介乎17至21度，吹和緩東風，離岸風勢漸轉清勁。明日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。

隨著東北季候風逐漸緩和，本週中期廣東沿岸較為和暖。明天開始氣溫一直上升，周四上升至最高23度。預料受一股季候風補充影響，本週後期華南天氣再度轉涼，周五（年廿七）氣溫降至介乎16至20度。一股潮濕的海洋氣流會在下週初為廣東沿岸帶來有霧的天氣。周六（年廿八）開始至周二（初一）一連四日有雨。

本週中期較為和暖，本週後期再度轉涼。（香港天文台）

根據天文台最新的「九天天氣預報」，下周一（年三十）較為和暖，最高氣溫23度，早晚沿岸有霧及有微雨。天文台預測初一仍然有霧及有微雨，氣溫跟初二相同介乎18至21度，但初二的相對濕度介乎百分之70至85，相對地乾爽舒適，當日部分時間有陽光。