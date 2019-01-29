【天氣預報】季候風緩和周四高見24度　初三赤口和暖潮濕兼有霧

東北季候風繼續影響中國東南沿岸，而接近正午時香港各區氣溫一如連日都會全面回升，其中市區普遍回升至20度或以上，預測今日下午大致天晴乾燥，吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。受東北季候風逐漸緩和影響，本周四氣溫將忽然急升至最高24度，部分地區更會上升至27度，或寫下2019年新高紀錄。 至於農曆新年假期的天氣情況，根據最新發布的「九天天氣預報」及「溫度預報概率」，年初三「赤口」氣溫將介乎18至22度，天氣和暖同時多雲潮濕兼有霧，相對濕度最高達百分之90。而溫度預報概率亦出現變化，2月中旬後氣溫出現下調，最高氣溫升至22至23度的概率最高，最低氣溫相信亦在20度以下。

香港分區天氣情況，市區氣溫在中午後普遍已回升至20度以上。（香港天文台）

在下午12時10分，天文台錄得氣溫20.1度，相對濕度為百分之68；在京士柏錄得的紫外線指數是6，強度屬於高。香港分區天氣情況，市區氣溫普遍已回升至20度以上，新界地區氣溫就較高，其中元朗公園更錄得逾24度。

天文台調整了「九天天氣預報」，部分日子的天氣預測，其中本周四的最高氣溫被上調至24度。（香港天文台）

季候風補充緊接再轉涼

天文台表示，東北季候風正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，香港下午及今晚大致天晴，下午乾燥，吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。由於東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，廣東沿岸天氣和暖。但一股季候風補充會在本周後期再度為華南帶來較涼的天氣，故本周後期天氣較涼，下周初漸轉潮濕有霧。

根據最新的「九天天氣預報」，天文台調整了部分日子的天氣預測，其中本周四的最高氣溫被上調至24度，較前一日的最高氣溫21度比較，一天之間就上升3度之多，而當日的相對濕度最高亦達百分之95的水平；此外，天文台也略為上調年初二的最高氣溫至22度。至於最新年初三「赤口」的天氣預測，將會天氣和暖，但同時多雲潮濕兼有霧，氣溫將介乎18至22度，而相對濕度最高則達百分之90。

溫度預報概率顯示，下月中旬後預測氣溫已出現下調。（香港天文台）

月中預測氣溫回落

而從「溫度預報概率」可見，本來預測在2月中旬，氣溫將持續上升，初七「人日」更有機會高見25度，但現時預報系統已作出調整，料氣溫會維持跟現時相若，最大機會出現的最高氣溫範圍是介乎22至23度左右，而最低氣溫就介乎18至19度之間。

而值得留意是按現時預測，未來七天將有兩天的氣溫較高，自動分區天氣預報顯示，本周四下午多區氣溫在24度以上，其中新界北區如上水及打鼓嶺更是「熱帶地區」，屆時氣溫將升至27度水平；而在2月4日年三十當天下午，氣溫同樣會顯注上升，除尖沙嘴天文台外，多區氣溫達24度式以上，新界北區多區也同樣高見27度高溫。

本周四新界北區如上水及打鼓嶺是「熱帶地區」，氣溫屆時將升至27度。（香港天文台）