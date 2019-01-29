【天氣預報】季候風影響本周先暖後涼　年三十乍現27度高溫

香港今早氣溫較昨日稍為回升，市區氣溫介乎16至17度，但新界地區氣溫就低兩三度，北區氣溫清晨時只得13度左右，其他新界地區亦只有14至15度。東北季候風繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗天氣，但隨著季候風逐漸緩和，本周中期廣東沿岸將轉和暖。 香港今日大致天晴，日間最高氣溫約21度，吹和緩偏東風，離岸風勢漸轉清勁。展望隨後一兩日天氣和暖，本周後期再度轉涼，預測農曆年初一及初二時的氣溫，將介乎18至21度，預料初一早上沿岸有薄霧及有微雨，在初二才轉為部分時間有陽光，而隨後的氣溫，料會慢慢回升，至初七「人日」，氣溫更有機會上升至最高的25度。

香港今早市區氣溫普遍介乎16至17度，而黃大仙在早上6時後，氣溫上升至18.1度。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得的溫度為17.5度，相對濕度為百分之66；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港今早的分區天氣情況，市區氣溫普遍介乎16至17度，其中黃大仙在早上6時後，氣溫更已上升至18.1度，不過今早新界仍非常清涼，北區如上水、打鼓嶺及石崗等地，氣溫都在14度以下，而新界其他地區氣溫，則介乎15至16度左右。

「九天天氣預報」顯示，年三十晚當日氣溫將上升至最高23度，同時部分時間有陽光。（香港天文台）

季候風補充本周後期抵華南

天文台表示，東北季候風正為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣，香港今日大致天晴，日間最高氣溫約21度，吹和緩偏東風，離岸風勢漸轉清勁。而隨著東北季候風逐漸緩和，展望隨後一兩日天氣和暖，但一股季候風補充會在本周後期再度為華南帶來較涼的天氣。

此外，一股潮濕的海洋氣流，會在下周初為廣東沿岸帶來有霧的天氣。根據天文台的「九天天氣預報」，年三十晚當日，氣溫將上升至最高23度，同時部分時間有陽光，早晚沿岸有霧及有微雨；而大年初一及年初二的氣溫，將回落到18至21度，初一早上同樣沿岸有霧及有微雨，短暫時間有陽光，而初二則部分時間有陽光。

根據氣溫預報概率，農曆年初一時最高溫度最大概率範圍是介乎22至23度。（香港天文台）

年三十下午北區見高溫

不過，根據氣溫預報概率，農曆年假期間的氣溫或仍會有調整！按現時預測，年初一時最高溫度最大概率範圍，是介乎22至23度，概率達50%至60%；自動分區天氣預報就顯示，當日下午3時，天文台將上升至22度，而北區氣溫更將上升至25度，而一天前年三十當日下午，北區氣溫更上升至27度。另外，按氣溫預報概率，新年假期過後預料氣溫會呈上升趨勢，至11日年初七「人日」，氣溫最高更可能達25度左右。

自動分區天氣預報顯示，年初一下午3時，天文台將上升至22度，而北區氣溫更將上升至25度。（香港天文台）