【天氣預報．農曆新年】年三十打鼓嶺28度熱爆　赤口開始霧罩香江

影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，明天氣溫驟升，但隨後受季候風補充影響，周五氣溫會忽然急降至最低16度。不過，未來九天整體天氣普遍維持潮濕溫暖，而受一股海洋氣流影響，下周初華南沿岸潮濕有霧，年三十（2月4日）氣溫再次攀升至24度，而根據分區天氣預報顯示，當天下午各區氣溫逐步上升，其中北區氣更普遍偏高，打鼓嶺更會出現高達28度的高溫。而根據最新的「九天天氣預報」，農曆年初三及初四將霧罩香江，早晚沿岸有霧，相對濕度最高達百分之95。

香港多區在接近中午時，氣溫陸續上升，普遍介乎22度左右。（香港天文台）

東北季候風對廣東沿岸的影響正逐漸緩和，同時一道雲帶正覆蓋該區。在正午12時，天文台錄得20.1度，相對濕度65；紫外線指數5，強度屬於中。香港多區在接近中午時，氣溫陸續上升，普遍介乎22度左右，但新界區氣溫稍高，其中打鼓嶺成為「全港最熱」，中午前已高見24度。

初三、四潮濕大霧。（天文台）

年三十下午各區熱到爆。（天文台）

天文台預測本港地區今日下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風。展望明日能見度較低，日間溫暖，星期五及星期六天氣較涼。

而打鼓嶺氣溫偏高似乎成為未來個多星期的常態，根據分區天氣預報，打鼓嶺、上水及石崗在明天下午，將上升至27度，而打鼓嶺更會在年三十當日再上試高位，受一股海洋氣流影響，周日及周一的氣溫持續上升，下周一年三十時，最高氣溫將達24度，當天午後北區氣溫開始進一步爬升，在2時左右，打鼓嶺一度出現28度，而上水及石崗就再次高達27度。按天文台的術語定義，28度屬「炎熬」水平。

未來多日頗為潮濕。（天文台）

至於即將來臨的農曆新年，將又濕又暖，未來九天大部分日子均屬和暖天氣，最高氣溫均超過「2字頭」，介乎21至24度，相對濕度最高達百分之90或以上，而年初三及初四，除短暫時間有陽光外，早晚沿岸將會有霧。此外，最新更新的最高溫度概率預報就顯示，踏入2月中將持續和暖，情人節前夕最高氣溫料介乎22至24度，而最低氣溫亦甚有機會達20度或以上。