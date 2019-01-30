【天氣預報】季候風緩和明氣溫驟升　周五轉涼一天料失守20度

東北季候風正逐漸緩和，而一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，香港今早市區氣溫普遍在16度以上，但新界地區氣溫明顯較低，多介乎12至14度左右，預測香港今日大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約21度，吹和緩偏東風。 一股季候風補充會在本周後期再為華南帶來較涼的天氣，而明天未轉涼先轉暖，氣溫將驟升至最高24度，新界地區下午更有機會高見27度，但翌日氣溫將會急降5度以上，預測周五的最高氣溫將跌至20度以下，只得19度，跟周四最低氣溫相同，而一直去到農曆年初三都頗為潮濕，大部分日子的最高相對濕度都達百分之90或以上。

香港今早市區氣溫介乎16至17度，而新界地區氣溫則較低。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.4度，相對濕度為百分之76；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早分區天氣情況，市區氣溫介乎16至17度，而新界地區氣溫則較低，接近6時半前後，北區氣溫更再略為下降至13度以下，打鼓嶺更一度跌至只得11.8度，令新界多區氣溫普遍處於12至14度之間。

天文台的「九天天氣預報」顯示，周四跟周五的氣溫將大起大落，其中周四的最低氣溫更與周五的最高氣溫相同。（香港天文台）

明午北區料高見27度

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，廣東沿岸天氣和暖，同時一道雲帶正覆蓋該區，預測香港今日大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約21度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。

雖然一股季候風補充會在本周後期再度為華南帶來較涼的天氣，但周四香港就先暖後涼，氣溫將驟升至最高24度，能見度較低。根據自動分區天氣預報顯示，明天下午3時，打鼓嶺、上水及石崗氣溫將上升至27度，而屯門、沙田及青衣的氣溫亦達26度。

由今日一直去到農曆年初三都頗為潮濕，大部分日子的最高相對濕度都達百分之90或以上。（香港天文台）

一日間最高最低氣溫相同

不過，經過一日溫暖天氣後，周五氣溫便將急降，預料最高氣溫將跌至19度以下，最低氣溫將回落至只有16度，換言之，一日間溫差最多達8度，而且周五的最高氣溫還跟周四最低氣溫相同。

但清涼天氣就預料只維持到周六，受一股海洋氣流影響，下周初廣東沿岸潮濕有霧，預測周日及下周一年三十時香港的氣溫，還將回升至最高23度左右，相對濕度同時最高達百分之95。而在緊接的農曆新年假期，天氣將維持濕暖，氣溫將介乎18至21、22度。

受東北季候風逐漸緩和影響，明天香港先暖後涼，氣溫將驟升至最高24度，北區下午更有機會上升至27度。（香港天文台）

而回顧近日天氣，溫度都有大起大落情況，日夜溫差繼續頗大，以昨日（29日）為例，個別地區同日溫差可達10度以上，例如元朗公園就錄得最高25.4度及最低12.3度，溫度相距為13.1度；流浮山及石崗的最高與最低溫度紀錄差距亦達11.8度；沙田日夜溫差雖然較少，但亦有8.5度的差距。

近日天氣日夜溫差繼續頗大，昨日（29日）元朗公園監測站錄得的最高與最低氣溫，差距達13度以上。（香港天文台）

本地馬蹄今年收成有挑戰



今日已是年廿五，而昨天年廿四是傳統習俗下的「小年夜」，意味農曆新年又近一步，大家的過年準備工作亦要作最後衝刺！不少人在過年時都會製作賀年糕點，《香港01》記者早前就曾到訪上水塱原的農場，直擊本地馬蹄田，希望尋找製作港產馬蹄糕的原材料。由於馬蹄生長很受天氣影響，雨水多少足以決定馬蹄產量，而去年5月時香港曾極之乾旱，那又有沒有影響今年馬蹄收成？（按此閱讀：【天氣．農曆新年】本地馬蹄捱過乾旱不敵牠）