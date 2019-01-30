【天氣．農曆新年】夏季水浸帶來不速客　本地馬蹄捱過乾旱不敵牠

農曆新年又近一步，今日已是年廿五，而昨天年廿四是傳統習俗下的「小年夜」，意味大家的過年準備工作要作最後衝刺！《香港01》記者上周曾到訪上水塱原的農場，直擊本地馬蹄田，由於馬蹄生長很視乎雨水是否充足，而去年5月時香港曾極為乾旱，那又有沒有影響今年馬蹄的收成？是否有足夠作物去製作全港產馬蹄糕？而尋找本地馬蹄的故事下半回，同場更會加映馬蹄糕製作教學。

在上午8時，天文台錄得氣溫為17.9度，相對濕度為百分之71；香港分區天氣情況，市區氣溫上升至17度以上，而新界地區氣溫較低，氣溫普遍處於12至15度左右，預測今日大致多雲，日間部分時間天色明朗，明日氣溫會上升至24度，但隨後一兩日天氣較涼。下周初漸轉潮濕有霧。（按此閱讀：【天氣預報】季候風緩和明氣溫驟升）

本地生態馬蹄。（長春社）

夏季大雨馬蹄初種發育好

關於尋找本地馬蹄的故事，上回講到馬蹄生長很受天氣影響，每年雨水多少足以決定馬蹄產量，而前年因為曾經乾旱，結果令馬蹄失收，該年農夫收割馬蹄時發現馬蹄發育不好，因此「一粒也沒有」。而其實去年5月時，香港也曾經整月幾乎沒有下雨鬧起乾旱，連水塘都一度見底，那今年馬蹄收成如何？是否足夠收割做出港產馬蹄糕呢？

長春社助理保育經理劉善鵬就報來喜訊，透露其實因為後來夏季連場大雨，故今年雨水、陽光算是充足，所以「開始種的時候也不錯」，直到夏天，馬蹄也成長得很好，亦因此令他很期望今年有收成。

劉善鵬指，福壽螺隨水而來吃光葉子。

福壽螺隨水而來吃光葉子

不過，天有不測之風雲，其實在去年8月底時，新界北區一帶水浸嚴重，「在塱原其實水浸很常發生，大家打風落雨、紅雨、黑雨時，會留在安全的地方，但在塱原工作的農夫，打風落雨就要落田開水泵把積水泵走，令農田不要浸太耐，否則農作物浸水太耐就會死。今年水浸嚴重，因為雨落得太急太快，加上內地排洪，泵也趕不及。」言下之意，難道是馬蹄生長有危機？

劉善鵬續指，其實今年幾塊馬蹄田原本種植得很好，生長至兩、三尺高，但水浸後浸過了葉，水裡的福壽螺隨水而來，並且把葉片吃掉，令劉善鵬頗為失望，「水退後，我們很驚訝，全塊馬蹄田葉全也不見了，原來是水浸時被螺食了。」劉善鵬指，可能始終經驗不足，仍不太懂種馬蹄，肥料也未必適合，「種出來的大約是五元大小，有些人覺得比較細粒，不及街市看見很大粒的吸引，我自己就認為，其實是好吃的，比較清甜。」

馬蹄田非常乾旱。

挖馬蹄由尋枯菜開始

《香港01》記者就嘗試跟劉善鵬收割成熟的馬蹄，原來待收割的馬蹄田，是像一片乾旱田地，上面一棵植物也沒有，究竟馬蹄在哪兒？原本全部有泥地之下，需要用鏟掘下去，番開泥土細心尋找。劉善鵬就教路，「要找草，是它枯了的葉，葉下面其實是根來的。」之後把泥掘碎，慢慢看有沒有馬蹄，但就算看見馬蹄的蹤影，亦不等如有收穫，例如記者先找到一棵有葉馬蹄，但劉善鵬就指其「已經生根」，即馬蹄已變軟不易收割食用，還要小心它腐爛會變很臭。

經過約半小時，掘開整塊田地的一小部分後，《香港01》記者終於成功採收到約20多粒的馬蹄。劉善鵬表示，今年收成似乎不大好，「有些很細小和爛的不要，選一些大粒的，希望有足夠數量給土作坊做港產馬蹄糕吧！」

做馬蹄糕的步驟簡單。

本地馬蹄雖小但口感爽甜

在塱原農場本地種植的新鮮馬蹄，之後會送到一間支持本土農業的社企「土作坊」製作馬蹄糕，從而支持及鼓勵社區基層街坊，以其熱誠和手藝炮製有機生態食品，「我們生態馬蹄比外面的細小，但口感爽甜。」記者之後就找來已參與製作賀年糕點多年的萍姐，示範製作港產生態馬蹄糕。

做馬蹄糕的步驟簡單，材料包括新鮮馬蹄粒、馬蹄粉、清水及砂糖。先把一半水用作開粉，一半用作煮有機糖。由於馬蹄粉常帶有其他雜質，所以要隔渣過濾。然後把其餘一半的水開爐煮滾，加入有機原蔗糖黑糖和有機砂糖，然後不停攪拌，萍姐教路：「糖一定煮至大滾，因為要令粉漿倒下去撞成糊狀」，然後把切好的馬蹄粒加入。反覆拌勻後，她對著半制成品點點頭，「這個糊狀蒸出來會很滑溜，如果粉漿做得不好可能會黏牙，不好吃。」像這個大小的馬蹄糕，蒸約20分鐘即可，如果份量較大的可以延長至30分鐘，但萍姐提醒，不可以蒸煮過久，因為「過了火」口感就會有所不同。