【天氣．農曆新年】直擊本地蘿蔔大豐收　水太多會苦收割前需制水

新年的賀年糕點，必食之選之一的年糕，是取其「年高」長壽、步步高陞之意頭，而另一同樣不能缺少的，就是蘿蔔糕，原來是因為蘿蔔又被稱為菜頭，是當季最盛產蔬菜，故製作蘿蔔糕甚為符合經濟效益，更何況「菜頭」代表「好彩頭」、「彩頭高」，因而成為廣東地區的賀年特色糕點。 《香港01》記者早前曾到訪上水塱原農場，尋找本地馬蹄製作港產馬蹄糕，食過馬蹄糕，自然要「馬」不停「蹄」，轉戰另一農場，改為直擊本地蘿蔔的收割情況。原來當種植馬蹄需要有充足雨水才能長得肥大，蘿蔔生長卻反其道而行，水份太多蘿蔔會苦，故收成前的20日需要「制水」不作灌溉，農夫更直言，本地有機蘿蔔種植時間足90日以上，較內地靠肥料催谷只用70多日種成的蘿蔔，自然更為好食。

在早上8時，天文台錄得氣溫19.2度，相對濕度為百分之86；預測香港今日部分時間有陽光，能見度較低，日間溫暖，最高氣溫約24度，而中午過後多區氣溫會進一步升高，部分地區氣溫更將上升至27度。（按此閱讀：【天氣預報】今午熱爆新界見27度高溫）

即掘即食，非常爽甜。

蘿蔔質素視乎重量紋理

即將過年，而蘿蔔糕是其中一款最受市民歡迎的賀年糕點，其原材料主要是來自白蘿蔔，亦被稱為「菜頭」，故令蘿蔔糕有好彩頭的意頭。《香港01》記者就到訪了位於上水的孖記農場，直擊農夫郭生風雨不改趕緊採收蘿蔔。

不消一會郭生已拔出很多蘿蔔。

新鮮蘿蔔味甘爽脆

大家或許未必知道，原來蘿蔔可以「生吃」，郭生就即場切開剛「出土」的蘿蔔請記者品嚐，只見蘿蔔一片通透，新鮮的蘿蔔不但非常爽脆，還有平日少有的淡淡甘味。郭生指，選蘿蔔做蘿蔔糕最好先試試蘿蔔的味道，好蘿蔔是「實肉、水份少，有少少甘味，有些蘿蔔有苦味，水份多，做的蘿蔔糕不好。」至於大陸蘿蔔以水份多為賣點，他就解釋，是因為要令蘿蔔快大，所以往往透過施肥，但肥料太多變成催谷，「我的蘿蔔種足足95日，但他們的70多日就賣得。」

蘿蔔是在每年10月10至15日落種，三個月後滿90天就可收成，「我們下了些麩和骨粉，一個月後才下蘿蔔，今年施底肥時雨水多，又浸了一場水，所以底肥比較好。」郭生又指，今年天氣比較好、雨水少，所以蘿蔔較好，「雨水多蘿蔔不好容易爛，今年只有一兩個爛，水份太多蘿蔔會苦，正常種蘿蔔會『制水』，制水到差不多，蘿蔔才好吃，收成前的20日也不用淋水，如果淋水，就會令水份太多變苦。」

農夫很滿意今年的收成。

孖記農場出產的有機白蘿蔔，「銷路」之一是賣給一間支持本土農業的社企「土作坊」製作全素五行蘿蔔糕，從而支持及鼓勵社區基層街坊，以其熱誠和手藝炮製有機生態食品。而今年的蘿蔔就大豐收，「這造蘿蔔多啊，多得很厲害！」郭生興奮地說。

孖記農場是有機農場，而種植出來的蘿蔔和一般街市所見的相比，外形似乎絕對「唔輸蝕」，郭生解說，分辨蘿蔔質素，要看重量和紋的份量，有黑色細紋即是「夠老」，「外面買的蘿蔔，蘿蔔皮白雪雪沒有紋」；此外，蘿蔔更要剛剛夠脹，頭、尾大小差不多。

五行蘿蔔糕大功告成。

蘿蔔苗具止咳解毒功效

從農田收割到又大又肥又重身的有機蘿蔔，下一步自然是製作賀年蘿蔔糕，並由社企「土作坊」的經驗廚師萍姐教路。她拿著肥大的白蘿蔔直言：「今年特別豐收，質素較以往好特別好」，而她所示範製作的，就會是全素的五行蘿蔔糕。

原來，一棵蘿蔔不單其白色的蘿蔔身可供食用，連從蘿蔔上摘出來的蘿蔔苗，也具止咳和清熱解毒的功效。蘿蔔先刨絲，而蘿蔔苗採摘後要先除去旁邊的葉，因為會有苦澀味，再洗乾淨後切粒成蔥粒般；另一材料牛蒡，去皮刨完洗乾淨也切粒，有機甘荀也是刨走外皮後刨絲，跟白蘿蔔一起炒，一些則作裝飾之用。

萍姐提醒，放太多蘿蔔苗會有苦澀味。

另一材料小花菇，就是用原條椴木種出來，萍姐指口感較一般爽滑；花菇浸至軟身後切粒，再以有機山茶油炒香，之後加入有機素蠔油、有機原蔗糖及少許有機海鹽調味，才把材料炒勻。

至於白蘿蔔絲，就炒至出水後加花菇、紅蘿蔔，再加少許蘿蔔苗，萍姐提醒，放太多會苦澀，然後加入有機原蔗糖、有機海鹽及少許胡椒粉調味。煮好的材料之後加入粘米粉中，盡量把粉平均沾到蘿蔔上，拌好就可放到蒸盆掃平，然後加上裝飾再大滾蒸約1小時便完成。