【天氣預報】今午熱爆新界見27度高溫　冷鋒今晚到明早急跌14度

一道冷鋒已在華中形成並逐漸向南移動，與其相關的東北季候風會在今晚抵達華南沿岸，令香港明天及後天的天氣轉涼，但在此之前，先要迎來接近炎熱的周四，預測香港今日最高氣溫達24度，新界地區氣溫更高，可能達27度或以上，但明早氣溫即急降至最低13度，不足一日之間溫差達13至14度。 天文台預測今日部分時間有陽光，能見度較低，早上有一兩陣微雨，日間溫暖，最高氣溫約24度。吹輕微至和緩東北風，明天及後天天氣較涼，下周初漸轉潮濕有霧，而農曆新年假期時將天氣和暖。

在早上7時，天文台錄得氣溫19.1度，相對濕度為百分之85；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港今早分區天氣情況，市區早上6時後氣溫普遍上升至18度以上，新界地區就介乎16至17度，相對濕度則介乎百分之70至90。

香港今早分區天氣情況，市區早上6時後氣溫普遍上升至18度以上。（香港天文台）

中午後新界顯著高溫

天文台表示，華中北部的氣壓較早時正在上升，一道冷鋒已在華中形成並逐漸向南移動，而與其相關的東北季候風，就會在今晚抵達華南沿岸，並帶來較清涼天氣，預測香港今日大致多雲，能見度較低，早上有一兩陣微雨。日間溫暖，最高氣溫約24度，吹輕微至和緩東北風。

根據天文台自動分區天氣預報顯示，香港今日在接近中午時，市區溫度已上升至23至24度左右，在午後多區氣溫繼續向上發展，下午1時打鼓嶺率先升至27度，隨後上水、石崗及屯門等地區，亦升至26度；而稍後溫度升勢持續，上水及石崗亦同樣高見27度，至黃昏時氣溫才開始回落。

自動分區天氣預報顯示，午後多區氣溫繼續向上發展，新界多區將升至27度。（香港天文台）

明早清晨新界跌至13度

不過，氣溫在起之後亦出現大落，入夜後凌晨前後氣溫將降至20度或以下，明天清晨時份，打鼓嶺將下跌至只有13度，上水、大埔及石崗等地區亦只有14度，而市區料只有16度左右，明日氣溫最高亦只得20度。預料周六氣溫相若，但風勢會頗大，初時離岸吹6級風，且一連幾天會有一兩陣雨。

至於下周的天氣情況，受一股海洋氣流影響，下周初華南沿岸潮濕有霧，年三十當天氣溫同樣會上升至最高24度，然後年初一氣溫將稍為回落，但農曆新年假期天氣整體和暖，最低氣溫約18、19度，初二開始最高氣溫將達23度，而在初三赤口開始將沿岸有霧，相對濕度最高更達百分之95，天氣頗為潮濕。