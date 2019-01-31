【天氣預報．農曆新年】新年前夕爆高溫　情人節或見26度愛得火熱

位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，隨後的東北季候風會在今晚抵達華南沿岸，並為未來一兩日帶來較涼的天氣。但今日日間天氣和暖，預料新界不少地區下午的氣溫會高達27度。不過，氣溫會在晚間急插14度，至明早最低只有13度。而根據最新的「九天天氣預報」，未來九日之中有三日的最高氣溫達24度，包括年廿九、年三十及年初四，而初五（2月9日）繼續霧罩香江。另按照氣溫延伸預報，情人節當日更是熱辣辣，現時較大機會出現的最高氣溫是24至26度範圍。

農曆新年相當和暖。（天文台）

本港地區今日部分時間有陽光及溫暖，在正午12時，天文台錄得20.1度，相對濕度65；紫外線指數是5，強度屬於中。天文台預測，今日能見度較低，吹2級微風，今晚轉吹和緩東北風。今日日間各區氣溫持續上升，下午3時石崗及打鼓嶺等地區，將升至最高27度，其他大部分地區介乎24至26度。由於東北季候風會在今晚殺到，今晚氣溫開始直插，在明早6時，新界會跌至13至14度，不足24小時內溫差最多達14度。

今個新年很潮濕。（天文台）

根據最新的「九天天氣預報」，未來九日之中，將有三日的最高氣溫達24度，包括年廿九（3日）、年三十（4日）及年初四（8月）。天文台最新把年廿九及初四的最高氣溫調高1度，根據分區天氣預報顯示，年廿九及年三十的下午3時，打鼓嶺將達28度，上水在年三十亦會出現28度，而新界各區亦介乎25至27度，市區則有24至25度，天氣相當和暖。而本周六起一連8日的最高相對濕度都超過百分之90，潮濕之餘初五（9日）繼續霧罩香江。

年廿九下午3時打鼓嶺達28度。（天文台）

至於踏入2月中的天氣預測，氣溫呈逐步上升趨勢，按照最新的延伸預報（試驗版）最高氣溫預測概率圖顯示，在2月14日的情人節當天，可謂「熱辣辣」，因為現時最高氣溫達24度至26度的機率最高，達40%至50%，情人們當天不單可以感受到愛火的溫度，更隨時可以感受到夏季的來臨。