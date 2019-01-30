【天氣預報】明午新界最高28度　睇睇邊區會最熱

今日晚上大致多雲，明早有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度。星期五、六較涼，下週初漸轉潮濕有霧。 天文台預測明日氣溫上升至最高24度，自動分區天氣預報顯示，明日中午市區各區氣溫上升至介乎23至24度，直至下午3時新界部分地區更達28度。晚上仍然相當溫暖，大部分地區有22至23度。

下午約5時半，天文台錄得氣溫為20.5度，相對濕度是百分之67。華北的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明晚抵達華南沿岸。晚上大致多雲，明日能見度較低，早上有一兩陣微雨，最低氣溫約19度，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度，吹輕微至和緩東北風。明日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。

根據天文台自動分區天氣預報，明日中午12時市區各區已上升至介乎23至24度，打鼓嶺及石崗已有26度。至下午3時打鼓嶺和上水達28度，成為明日全港氣溫最高的地區。雖然隨後氣溫漸漸下降，但晚上7時大部分地區仍然介乎22至23度，相當溫暖。

預測下午3時打鼓嶺和上水達28度，成為全港氣溫最高的地區。（香港天文台）

+ 7 + 6 + 5

大年初一早上有微雨，而且氣溫下降。（香港天文台）

東北季候風會在本週後期為華南帶來較涼的天氣，根據最新的「九天天氣預報」，周五年廿七最高氣溫降至20度，最低氣溫16度，周六最低氣溫上升1度有17度。受一股海洋氣流影響，下週初華南沿岸潮濕有霧，農曆新年假期該區天氣和暖，年三十較為和暖，最高氣溫24度，早晚沿岸有霧及有微雨。天文台預測大年初一早上有微雨，氣溫下降，當日氣溫將介乎18至21度。初二的最高氣溫將上升2度至23度，預測初三同樣最高23度，最低19度。初一至三較潮濕，相對濕度最高達百分之95。