【天氣．農曆新年】半世紀與豬同活　養豬達人：豬BB最怕凍

農曆新年即將來到，送狗迎豬，我們常用「豬」來罵人，例如「人頭豬腦」、「豬咁蠢」、「污糟豬」等，令豬跟懶和蠢等負面形象如同劃上等號，但其實豬既有可愛一面，還有其犧牲式貢獻。 雖然我們常常「講豬」甚至做「港豬」，但撫心自問，我們對豬的了解又有多少？例如若要豬兒好，那如何照顧牠們是最好？而如果照顧不周，看似肥壯的豬隻都會隨時仙遊……《香港01》記者就找來一位和豬隻相處逾半世紀的養豬達人，為大家解說豬隻不為人知的一面；而畜牧業在港經營殊不容易，當內地豬隻減少進口，究竟又會否成為「港豬」掘起的契機？

在早上8時，天文台錄得氣溫17.9度，相對濕度為百分之68；東北季候風正為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，今日大致多雲，早上清涼，最高氣溫約21度，稍後有一兩陣微雨，明日早上稍涼，下周初潮濕有霧，部分時間有陽光，農曆新年假期天氣和暖。（按此閱讀：【天氣預報】氣溫大起大落送狗迎豬）

明哥自5歲起開始養豬。

跟豬一起長大有感情

即將踏入豬年，今集天氣小人物，《香港01》記者就找來本地養豬達人尹偉明（明哥），為大家披露豬隻不為人知的一面，他開設英明農場，自5歲起已協助爸爸養豬，與豬隻相處逾半世紀，「我養了豬很久，5歲大就開始養，到現在沒有停過，就快59年了，我差不多可以叫做和豬一起長大！」明哥近年以飼養本地黑毛豬「黑真豬」為人所熟識，但逾半世紀幾乎大半生與豬同活共生相處，究竟是怎樣的一個概念？明哥就笑言：「就是和牠們一起長大，所有青春都給了牠們，一定會很有感情。」

他透露，從小已學習餵豬、洗豬，更要照料家中病豬，而養豬人最怕是容易在冬天來襲的口蹄病，「由我小時候，和父親打理農場，到我獨當一面自己養豬時，都經歷過好幾次口蹄病，豬隻患病後會迅速傳染，每次爆發都差不多全軍覆沒，所以損失好大，但都沒有辦法，惟有當輸一鋪，重頭再來。」

小豬和母豬需要特別照顧。

豬隻最愛冬暖夏涼

作為一個養豬達人，他的心得是「只要對隻豬好，隻豬就會對番你好」，意思是為豬隻提供舒適的生活環境，原來豬隻最愛冬暖夏涼；此外，他更強調，小豬出生時特別怕冷，所以一定要保溫，甚至要用燈膽照著豬BB，豬舍也要安裝噴火爐，令豬舍氣溫能在寒冬中快速提升。炎夏時由於幼豬豬舍環境較密封，於是要安裝水簾散氣降溫，讓豬隻健康成長，對他來說便是最大的回報。

然而，香港的農業缺乏支援，每當打風落雨，位於野外的農場便會份外脆弱，明哥坦言，每年打風都被吹毀很多建築物，故常常要維修、重建，「好像今次這場山竹，是我養豬多年來最厲害的，我相信屋頂損毀範圍有萬多呎。」

山竹對豬舍損毀嚴重。

年幼兒子要做第三代豬農

既然養豬殊不容易，為何仍甘願踏著豬糞迎難而上，以至纏上一身豬臭味呢？誰又料到，他原來對自己身為豬農的身份很自豪，「我叫英明農場，我很喜歡英明兩個字，因為我們養豬經過很多風風雨雨，每一次我也這樣過，『英勇抗逆境，明天會更好』，這是我的座右銘。」

他笑說，踏著自己的土地，既然不愁地方，就一定要堅持下去。言談間更說起自己年幼的兒子，已經嚷著要當第三代豬農時，更是笑得合不攏口。而明哥的故事，似乎在在反映，當土地不是問題，家業、經驗便也可以傳承。