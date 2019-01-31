【天氣預報】大美督今日爆熱28度　注意溫差明早多區15度

今日相當溫暖，根據天文台分區天氣資料，今日大部分地區的最高氣溫錄得25度或以上。部分左新界地區，加上水、打鼓嶺、石崗、元朗、北潭涌等地區更超過27度。大美督則錄得全港最高氣溫28.2度。 今晚漸轉多雲，明早清涼，最低氣溫約16度，日間部分時間天色明朗。明日稍後轉吹清勁東風，有一兩陣微雨。星期六較涼，下週初潮濕有霧，部分時間有陽光，農曆新年假期天氣和暖。天文台預測明早市區氣溫只有16至15度，新界地區再低一、兩度。

下午約5時，天文台錄得氣溫為23.9度，相對濕度是百分之68。根據天文台分區天氣資料，今日大部分地區的最高氣溫錄得25度或以上。部分左新界地區，加上水、打鼓嶺、石崗、元朗、北潭涌等地區更超過27度，大美督則錄得全港最高氣溫28.2度。

今日多區錄得超過27度。（香港天文台）

位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，隨後的東北季候風會在今晚抵達沿岸地區。今晚漸轉多雲，明早清涼，最低氣溫約16度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約21度，吹輕微至和緩偏北風。明日稍後轉吹清勁東風，有一兩陣微雨。明日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。

根據天文台自動分區天氣預報，明早7時市區氣溫只有16至15度，新界地區再低一、兩度，只有13至14度，市民要注意保暖。

上水、大埔、沙田及將軍澳預測只有14度。（香港天文台）

根據最新的「九天天氣預報」，未來九日之中，將有三日的最高氣溫達24度，包括年廿九（3日）、年三十（4日）及年初四（8日）。隨著季候風緩和，下週初沿岸地區天氣溫暖，潮濕有霧。本周六起一連8日的最高相對濕度都超過百分之95，初二（6日）開始連續多日早晚沿岸有霧。