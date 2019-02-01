【天氣預報】氣溫大起大落送狗迎豬　新年前爆升至28度初一即回落

與冷鋒相關的東北季候風昨晚抵達華南沿岸並正影響廣東，同時帶來較涼天氣，香港今早氣溫稍為回落，其中新界地區氣溫較低，只有約16度左右。不過，隨著季候風緩和，下周初沿岸地區將天氣溫暖，潮濕有霧，年廿九及年三十下午，新界地區氣溫可能上升至28度，但一股清勁的偏東氣流會在除夕晚抵達廣東沿岸，又會令農曆年初一的氣溫顯著回落。 香港今日大致多雲，早上清涼，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至22度，吹和緩偏北風，稍後轉吹清勁東風。由於稍後會有一兩陣微雨，明天亦會多雲及有一兩陣雨，如果大家打算逛年宵市場，就要帶定雨具傍身了。

今早市區氣溫普遍介乎17至18度，新界地區氣溫就只得16度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.6度，相對濕度為百分之68；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。今早分區天氣情況，市區氣溫普遍介乎17至18度，新界地區氣溫低一至兩度，只得16度左右，大家出門前記得穿足夠衣物，不要在新年假期前著涼冷病呢！

「九天天氣預報」顯示周日及下周一的最高氣溫，又將上升至24度，未來數天氣溫波幅頗大。（香港天文台）

周日相對濕度達百分百

天文台表示，在華中形成的冷鋒及與其相關的東北季候風已在昨晚抵達華南沿岸，東北季候風正影響廣東，預測香港今日大致多雲，早上清涼，日間部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨，最高氣溫約21度，吹和緩偏北風，漸轉吹清勁東風。

隨著季候風緩和，較清涼的天氣預料只會維持至明天周六。根據天文台「九天天氣預報」，周日及下周一兩天，亦即年廿九及年三十的最高氣溫，又將上升至24度，天文台亦預測，本周六較涼，下周初沿岸地區天氣溫暖，潮濕有霧及有雨，其中周日的相對濕度最高更達百分之百。

未來多日相對濕度均較高，周日的相對濕度最高更達百分之100。（香港天文台）

赤口開始霧罩香江

自動分區天氣預報就顯示，周日下午北區打鼓嶺氣溫最高將上升至28度，而周一下午，打鼓嶺、上水及石崗均同樣升至28度，天氣炎熱，但年初一時氣溫明顯回落，最高氣溫將只有21度。而隨後的農曆年時間，氣溫逐步回升，一股潮濕的海洋氣流在下周中後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，初三赤口開始將一連數天均霧罩香江，年初四最高氣溫將再次升至24度。

下周一下午，打鼓嶺、上水及石崗均同樣升至28度，天氣炎熱。（香港天文台）

本周日下午，北區打鼓嶺氣溫最高將上升至28度。（香港天文台）

豬隻最愛冬暖夏涼

即將踏入豬年，我們常用「豬」來罵人，令豬跟懶和蠢等負面如同劃上等號，但其實豬既有可愛一面更有貢獻。《香港01》記者就找來本地養豬達人明哥，為大家披露豬隻不為人知的一面，例如初生豬BB最怕凍，而豬隻就愛冬暖夏涼的環境。明哥自5歲起已協助爸爸養豬，與豬隻相處逾半世紀，笑言自己是「和牠們一起長大，所有青春都給了牠們。」（按此閱讀：【天氣．農曆新年】養豬達人與豬相處逾半世紀）