【天氣預報．農曆新年】新年假後氣溫上調　連續3日24度濕熱有霧

今年新年，大家可能不單因為吃太多賀年小食令人濕熱，就連天氣也一樣濕濕熱熱！除了今明兩日天氣稍涼，天文台又再一次上調農曆新年期間的氣溫，未來9日中有5日的最高氣溫達24度，包括年廿九、年三十、初三、四及五，這些日子的最高相對濕度也達百分之95，年三十更達百分之100。根據最新預測，年初六氣溫稍降且有雨，但仍介乎18至22度。

東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋中國東南沿岸。在正午12時，天文台錄得19度，相對濕度為百分之63；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中。本港地區今日大致多雲，日間部分時間天色明朗。稍後有一兩陣微雨，吹和緩偏北風，漸轉吹清勁東風。展望明日早上稍涼，下周初潮濕有霧，部分時間有陽光，農曆新年假期天氣和暖。

未來多日最高氣溫達24度。（天文台）

根據最新的「九天天氣預報」，天文台上調了初三及初五的最高氣溫至24度，令由初三至初五連續三日，氣溫均介乎19至24度，早晚沿岸有薄霧且短暫時間有陽光。如此的濕熱天氣，料會持續至初六（10日），氣溫才稍微下降兼有雨，但氣溫仍介乎18至22度。據延伸氣溫預報顯示，初七人日後氣溫會稍為下降，但隨後又再回升，料在2月中時氣溫將較月初更高。