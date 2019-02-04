【天氣．節氣】立春遇年三十百年難逢？穿衣下厚上薄防春風吹受寒

距離春年進入最後倒數，而今年的年三十，同樣是廿四節氣中的第一個節氣立春，民間古諺有云：「百年難逢三十春」，意指除夕和立春位於同一天，情況是百年未必遇到一次。 立春又叫打春，其實不僅是一個節氣，在古代時更是個傳統節日，顧名思義係代表冬去春來，天氣將慢慢轉為和暖，但其實日夜溫差仍然較大，中醫師就提醒，大家在穿衣時要注意，可以下厚上薄，但亦要帶備外套，以免春風吹來受寒冷病，同時容易出現過敏性的疾病；養生方面，可趁天氣好多行山或增加戶外活動，飲食上就要配合春天季節，進食具升發作用食物，以及紅棗及枸杞等可保益脾胃及肝腎。

在上午8時，天文台錄得氣溫是20.2度，相對濕度為百分之90；在京士柏錄得紫外線指數為0，強度屬於低。廣東沿岸風勢微弱，香港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度降至1000米以下，預測日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度，今晚轉吹和緩至清勁東風及有一兩陣微雨。（按此閱讀：【天氣預報】是日立春料高見25度）

未來數天天氣溫暖。（香港天文台）

宜穿長褲長裙保暖足部

年三十遇上立春，民間說這是百年難逢，但如此說法實略為誇張，因為從2019年開始後的近100年中，便有最少三次是年三十當天立春，所以雖然少見卻未算罕有。

不過，年三十甚至農曆新年，在香港仍是屬於冬季，但立春作為廿四節氣之首個節氣，卻代表冬去春來，是春天的來臨，氣候亦有所不同，那日常生活中又是否有什麼要注意或養生之道？

註冊中醫師徐澤昌就提醒，立春後天氣會慢慢轉為和暖，但大家要注意日夜或早晚溫差會較大，故衣著上要注意，建議衣著應遵守「下厚上薄」的穿衣法則，「即是腳可以穿較厚，暫時短裙、短褲不要穿，應穿長褲、長裙保護足部；而上身可以穿薄些，但也要穿外套，因為有時春風吹來，就受到寒冷病。」

註冊中醫師徐澤昌指立春後要注意足部保暖。

春季白天較長宜增戶外活動

他又指出，春天一般風邪較厲害，容易出現過敏性的疾病如鼻敏感或皮膚過敏，飲食上亦要小心，例如皮膚過敏的人，便要避免進食海鮮或辛辣刺激的食物。

另一方面，春天時流感較厲害，徐醫師表示，大家飲食上應注意，不要進食太辛辣刺激或溫補的食物；另一方面，也要注意補暖不要冷病，亦要多休息。而冬天主張要潛藏身體的陽氣，所以不應過份運動，但到了春天，因白天的時間較長，徐醫師建議可多舒展筋骨、多做運動，「大家可以去行山，增加戶外活動是比較適合」。而在飲食方面，他建議可配合春天季節，進食如韭菜這類有升發作用的食物，另紅棗可保益脾胃，枸杞就對肝腎也有保益作用。