【天氣．節氣】立春要咬春打牛食春卷　早過農曆新年會有倒春寒？

古籍《左傳》記載：「立春為啟，立冬為開」，今天（4日）是二十四節氣中的第一個節氣立春，「啟」代表一年開始，而立春正代表著春季的開始，傳統習俗在這天要「咬春」、「打牛」，要生吃蘿蔔或分食春卷，以祈求身體健康。 立春作為節令最早可追溯至春秋時期，《禮記•月令》及西漢劉安所著的《淮南子•天文訓》中均有記載，但曆法經多次變革後，於漢代始將廿四節氣中的立春這天定為春節，意為春天從此開始。不過，立春和年三十除夕同在一天，民間形容是「百年難逢三十春」，同時意味新一年即豬年時將沒有沒有立春節氣，民間智慧就此認為會有「倒春寒」出現，即出現春季後期氣溫較寒冷的天氣現象。

每年公曆2月3至5日之間，當太陽到達黃經315度時，就是廿四節氣中的立春，表示著春天的開始，而從這天一直到立夏期間，就被稱為春季。不過，今年的立春較為特別，因為跟年三十是同一天，換言之，立春早於農曆新年出現，民間有着「百年難逢三十春」的農諺，有人認為這樣的年份非常吉利，農作物會大豐收，但亦有流傳豬年昤「寡婦年，倒春寒」的說法。

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流傳無春年農作物會失收

事實上，陽曆上每年立春都在2月4日左右，但農曆上立春時間則不固定，於是出現有些年份是在農曆年前就立春，亦有些年份是在農曆新年後才立春，甚至更巧合在年初一立春，而當中以農曆新年後才立春的情況最多，惟如果是在農曆年前已立春，便意味這一年的農曆年中就沒有立春，成為了「無春年」。另外，在兩個立春的年入，則被稱為「雙春年」。

由於古人認為，立春是春天的開始，如果沒有立春，則這樣不利於農作物的生長，同時還不適合繁殖、生育，所以也就有了「寡婦年」的說法，且還訛傳寡婦年不宜結婚。至於所謂的「倒春寒」，就是指初春（2月底至3月初）時氣溫回升過快，到至4月初，即春季後期氣溫反而較寒冷，春天先升溫後降溫，如此天氣變化對大眾生活自然也造成影響，並會對農作物造成失收。

民間流傳指，「無春年」會出現「倒春寒」，即春季後期氣溫反而較寒冷，會影響農作物造成失收。（資料圖片）

打春為祈求豐年

不過，「倒春寒」的出現其實有其解釋，主要是受陰雨天氣或者是冷空氣的入侵有關，但眾所周之，今日的氣候變化甚大，古時的農諺恐怖亦已過時。

民間習俗方面，立春亦稱「打春」、「咬春」及「報春」，自周代起，歷代帝王和庶民都要參加迎春慶賀禮儀。到明清兩代時，是立春文化的盛行時期，清代稱立春的賀節習俗為「拜春」，迎春的禮儀形式稱為「行春」，而之所以叫「打春」，是因為古時府縣官門在立春前一天，會在衙門前放置一隻以泥土做的春牛，在立春日用紅綠鞭抽打，故立春又俗稱為打春，作用是祈求豐年。

註冊中醫師徐澤昌提醒，在立春後飲食可配合春季，進食如韭菜這類有升發作用的食物，同時紅棗及枸杞等，可保益脾胃及肝腎。（按此閱讀：【天氣．節氣】立春養生飲食貼士）事實上，春季養生要順應春天陽氣生發，宜食辛甘發散之品，不宜食酸收之味。民間更流傳，在立春當天，要用餅皮包裹生菜，做成春餅或春卷與大家分食，又或嚼咬生蘿蔔，又或吃一些春天新鮮蔬菜，既有防病之效，還祈求身體健康，並有迎接新春的意思，此一習俗就是「咬春」了。