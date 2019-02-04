【天氣預報】是日立春料高見25度　最高最低氣溫勢入史上三甲

今日是年三十，亦是廿四節氣中的立春，雖然仍然是冬季，但天氣卻頗為溫暖，預測氣溫會介乎20至25度，翻查天文台資料，最高跟最低氣溫均有機會打入有記錄以來的三甲位置，更可能會成為自1966年最暖的立春。 廣東沿岸風勢微弱，而中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今晚抵達廣東沿岸，香港今日早上沿岸有霧，日間部分時間有陽光，吹微風，今晚將轉吹和緩至清勁東風及有一兩陣微雨，預料明天大年初一初時風勢較大，雖然氣溫將稍為回落，但未來數天都是天氣溫暖，間中有陽光，同時沿岸會有幾陣霧。

在早上7時，天文台錄得氣溫為20.1度，相對濕度為百分之89；預測今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。香港各分區氣溫情況，市區氣溫普遍介乎18至20度，新界地區則約16至17度左右，今早亦頗為潮濕，多區相對濕度達百分之90以上，部分地區的相對濕度更接近及達百分之100。

香港今早市區氣溫普遍介乎18至20度，新界地區則約16至17度左右。（香港天文台）

清勁偏東氣流到初一風勢大

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，香港亦只吹2級微風。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今晚抵達廣東沿岸。香港今日的天氣預測，早上沿岸有霧，橫瀾島的能見度降至1000米以下，日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度，吹微風，料今晚轉吹和緩至清勁東風，晚上會有一兩陣微雨，所以如果今晚吃完團年飯，計劃逛花市的市民，就要帶定雨具了。

自動分區天氣預報就顯示，香港今早在10時各區氣溫已全面上升至21度或以上，正午時市區氣溫已升至25度，石崗更會高達27度，而下午氣溫將繼繽上升，打鼓嶺、上水及石崗最高將見28度。

新年期間潮濕有霧

而一股潮濕的海洋氣流，會在本周中後期持續影響華南沿岸，預料東北季候風的補充會在下周初影響華南，展望未來數天天氣溫暖，間中有陽光，沿岸有幾陣霧，但年初一初時風勢較大。

根據天文台「九天天氣預報」，明天年初一氣溫將略為下降，將介乎18至22度，之後氣溫將開始回升，周四（初三）及周五（初四）時氣溫將上升至最高24度，同時預料有霧天氣，將由周三起一直延續至周六，相對濕度最高均達百分之95，隨後周日氣溫開始下降，下周一將跌至16至19度。

有霧天氣將由周三起一直延續至周六，相對濕度最高均達百分之95。（香港天文台）

勢改寫年三十立春高溫記錄

翻查天文台氣候資料庫，有記錄以來最熱的年三十是1953年，當天最高氣溫達27.8度，其次是1897年時的24.8度，故如果今日最高氣溫一如預期，便會成為有紀錄以來第二高溫的年三十。另外，在1923、1969、2007及2018年的年三十，最高氣溫就介乎23.7度至24.7度，但這些年的農曆新年，都是位於2月中旬，故2月初新年已有高溫，從記錄可見可算是甚為罕見。

而今日同樣是廿四節氣中的立春，氣溫亦同樣有機會打破舊記錄，同樣根據天文台資料，最高氣溫的立春是1966年，當時氣溫最高達26.7、其次是1892年的26度，而且1975年就錄得24.9度，故今日如果錄得最高25度或以上，將成為53年來最暖的立春；另外，記錄又顯示，過去最低氣溫的最高記錄逾20度的年份不多，只有1931年的21.9度及1975年的21.2度，如今日最低氣溫仍達20度或以上，最高及最低氣溫的最高溫三甲記錄便均會被改寫。

自動分區天氣預報就顯示，下午氣溫將繼繽上升，打鼓嶺、上水及石崗最高將見28度。（香港天文台）

立春食韭菜紅棗

今日立春，是廿四節氣中的第一個節氣，顧名思義是代表冬去春來，天氣會漸轉和暖，但其實日夜溫差仍大，所以大家生活中要留意，為免春風吹來受寒冷病，穿衣時可下厚上薄，並要帶備外套隨身。而飲食上可配合春季進食具升發作用食物如韭菜等，而進食紅棗及枸杞，就可保益脾胃及肝腎。（按此閱讀：【天氣．節氣】立春穿衣下厚上薄防春風吹受寒）