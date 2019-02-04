【天氣】新春爆熱勢暖到月中　岑智明fb發帖問：「冬天去咗邊？」

雖然香港的農曆新年仍在冬季，但今日年三十適逢立春，卻率先爆熱，預測最高氣溫達25度，極可能成為有記錄以來最熱的年三十或立春；如此溫暖的2月天更仍然陸續有來，按天文台最新預測，未來九日之日，將有四天的最高氣溫達24度，一天更高達25度，大家可能不約而同會問：「冬天究竟去了哪兒？」 提出如此問題的，還有天文台台長岑智明，他今早就在facebook發帖，同時貼出兩張最低溫度及最高溫度概率預報圖，然後留言指由現時到月中，氣溫很大機會高於歷史平均值，他亦因此同樣問一句：「究竟冬天去咗邊？」。

天文台台長岑智明今早在facebook貼出最低溫度概率預報及最高溫度概率預報圖，同時留言指「由依家到二月中溫度都好大機會係氣候平均（黑色實線）之上」。

天文台台長岑智明今早在Facebook貼文。（Facebook截圖）

2月多天氣溫遠高歷史平均值

所謂的最低及最高溫度概率預報圖，是全電腦製作的預測圖表，透過圖中「彩帶」部分，來顯示未來氣溫出現的機率，以白色、藍色概率最低，而紅色的概率最高，通常較遠的預測，預測的分布範圍較大，而較接近的日子，分布範圍即會收窄，同時出現較貼近橙、紅色的概率。而在圖中還有一道黑色實線及上下兩道虛線，實線是顯示過去同時期的氣候平均值，而上下的虛線則顯示氣候分佈的第85和第15百分位數。

而根據現時的預報圖，直至2月17日為止，較大機會出現的最高及最低氣溫範圍，均處於黑色實線之上，部分甚至高於上方虛線，換言之，今年2月接連多天的氣溫，均遠高於歷史平均值，難怪台長在貼文中不禁問一句：「究竟冬天去咗邊？」同時形容自己的心情是「覺得心掛掛」。

岑智明連日關注暖化

其實岑智明連日來似乎都非常關注暖化問題，他在上周便也曾在轉載BBC關於美國嚴寒情況的新聞下留言，亦同時同出氣溫預報概率圖，並稱「二月仲有冇機會凍呢？睇黎最快要等到二月中旬喇。」而按現時預報，岑智明似乎發現當2月中旬將到尾聲，寒冷天氣仍然「失蹤」，所以不忘「追加」帖文。

事實上，他在周日時亦未有「停手」，先後轉載和推介來自《世界地理雜誌》的文章，稱是「對極地渦旋嘅影響和與氣候變化嘅關係做咗很詳細嘅分析」，以及另一篇刊於《衛報》的評論文章，並留言指「請聽聽著名氣候科學家講極地渦旋與氣候變化嘅關係，請大家以科學事實判斷是非黑白」。

網民亦跟岑智明在其帖文中踴躍互動，其中近200個回應中，近三分一人按下「喊喊」，有網民就留言報上自己在美國的經歷，甚至邀請岑智明講解極地漩渦；亦有網民慨嘆「這個冬天不太冷」，甚至認為不久將來香港或再沒有四季；亦有網民預測，今年隨時是有記錄以來最暖的冬天，而由於預計2月中後再大冷的機會不大，故今年暖冬極可能坐亞望冠，並留言稱「情況令人憂慮」。