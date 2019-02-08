【天氣】年初四再破最高溫紀錄　2019豬年三連破勢膺史上最熱

農曆新年繼續熱爆，香港天文台今日下午錄得最高氣溫達25.1度，是繼初二、年初三後，連續第三天再打破最熱初四紀錄！整合今個新年前三天及後三天的七天最高氣溫，今個豬年前後更創下「3冠2亞」紀錄，因為新年前夕的年廿九及年三十，最高氣溫亦成為有記錄以來第二高。而經初步計算，今年農曆年前後七天的最高平均最高氣溫，高達攝氏24.2度，較舊紀錄高於1.1度。新年持續「高溫」，連天文台台長岑智明亦無奈直言，「新正頭要開風扇我好似都係第一次！」但由於東風即將殺到，氣溫會稍微回跌。

天文台在今日正午12時前，在天文台總部錄得全日最高氣溫25.1度，成為自有記錄以來，最高溫的年初四。根據天文台資料，舊紀錄來自1978年，當年最高氣溫為24.9度，而年初四再錄有記錄以來最高溫，同時也是繼年初二及年初三後，在同一年寫下三個高溫新紀錄。

天文台錄得25.1度破初四紀錄高溫。（天文台）

事實上，今個農曆新年期間的溫度幾乎全程「高企」，除了在年初一當天氣溫稍降而跟破紀錄無緣，在過年前的年廿九及年三十，高溫早已有跡可尋。其中年廿九當天的最高氣溫為25.3度，便成為有記錄以來第二高溫的年廿九；翌日年三十錄得最高氣溫25.5度，亦再次成為史上第二，換言之，整個新年期間七天（前三天及後三天）之內，最高氣溫錯曾五度打破紀錄，一舉寫下「3冠2亞」的「成績」，但同時反映暖化問題，故既不可喜，也不可賀。

再整合農曆年期間的氣溫數據，此七天的最高平均最高氣溫為24.2度，同樣成為新紀錄，翻查歷年氣溫資料，本來的最高平均最高氣溫來自1923年，七天平均溫度為23.1度，現時新紀錄跟舊紀錄出現多達1.1度溫差。而排第位之後的紀錄，已經是在23度以下。

台長也熱得開風扇。（天文台）

天文台台長岑智明在今日下午就在其個人fb發文，感嘆道：「新正頭要開風扇我好似都係第一次！」更附上風扇轉動的短片。他又指：「不過東風即將殺到，應該感覺會涼番少少。」隨即引來過百網民讚好，不少人留言指自己家中亦要開風扇、甚至開冷氣，穿著短袖，否則就會猛出汗。

天文台24小時的氣溫變化。（天文台）

今日下午多區的氣溫都升至25度或以上，其中流浮山最熱，錄得28.5度，元朗公園及赤鱲角亦分別錄得28.4度及28度。雖然一如岑智明所言，一股清勁至強風程度的東北季候風已抵達珠江口，並會在未來一兩日影響廣東沿岸，令未來一兩日天氣稍涼，但隨著風勢在下周中期開始緩和，下周中期氣溫便又再逐漸回升，最高氣溫再見25度，台長的風扇恐怕屆時要再次開動。