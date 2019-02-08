【天氣．豬年2019】熱浪襲澳當造車厘子遭殃　賀年水果應該點揀？

來到大年初四，代表一連三天的農曆年假完結，大家要再次上班，當然要先祝大家開工大吉。但雖然今天是上班日，大家可能仍會覺得假期氣氛甚濃，事關明天又是周末，不少人都會安排拜年活動。 俗語有云「禮多人不怪」，新年期間登門造訪，又豈可只帶「兩梳蕉」（即兩手空空）？當造生果可能是其中一個健康之選，且更有賀年意頭。《香港01》記者到過年前夕，就特地走訪油麻地果欄，為大家嚴選當下最當造賀年生果，有生果達人就指，今年澳洲受熱浪侵襲，就令車厘子的最佳季節大為縮短，故塔斯曼尼亞車厘子的搶手期亦受影響，而今期最新流行，原來更是請人「食檸檬」！

在上午8時，天文台錄得氣溫為21.8度，相對濕度為百分之90；香港今日初時大致天晴及有薄霧，漸轉多雲及有一兩陣雨，最高氣溫約24度。而如此的溫暖天氣，預料將一直維持至本月中。（按此閱讀：【天氣預報】熱爆農曆年屢破氣溫紀錄）

溫暖天氣將一直維持。（香港天文台）

西西里檸檬成果欄新寵

農曆新年前夕的果檔人頭湧湧，不同店舖最當眼處，幾乎都是現時季節最當造熱賣的澳洲塔斯曼尼亞車厘子；另外，亦有日本的士多啤梨、蘋果及柑桔等冬季生果。

「欄之選」負責人志浩接受《香港01》記者訪問時表示，原來除了這些最熱門的水果成為農曆年時的賀年首選，近年更有一種生果，不時有顧客查詢，而且很適合在過年時送禮、自用，正是來自意大利西西里的大檸檬，成為了果欄新寵。

西西里檸檬來自意大利南部西西里島，特點是其尺寸比一般檸檬大一倍以上，故大如拳頭，味帶清香，沒有強烈的酸澀味，十分適合用作烹調煮食，而意大利人更會用西西里檸檬來釀製檸檬甜酒（Limoncello）。

意大利西西里檸檬近年不時有顧客查詢。

檸檬送禮做燉品解熱氣

不過，這些拳頭大的檸檬售價不菲，索價78元3個，較常見的檸檬要貴得多，皆因原來它還另有一個用處，「這種檸檬天然沒有蠟，通常會被拿來做燉品。」志浩解釋，因為大家在農曆新年期間，會進食不少熱氣食物，容易涸喉、咳嗽，故以檸檬來燉冰糖陳皮，即有潤喉潤肺的功效。所以雖然在新年流流「請人食檸檬」，箇中心意似乎更勝意頭。

當意大利的西西里島冬季盛產檸檬，地球的另一端、在南半球的澳洲，夏季則盛產車厘子，當中又以塔斯曼尼亞的出產近年大受港人追捧。不過，澳洲今年受熱浪吹襲異常高溫，志浩直言也對塔斯曼尼亞車厘子的收成造成影響，包括令盛產季節大大縮短，「以往一般去到2月中還有，現時到了2月頭已經到了一個尾聲的階段」，換言之，過了新春時期，市面上的塔斯曼尼亞車厘子便會慢慢絕跡。

欄之選的負責人志浩推介賀年生果。

車厘子盛產季節提早完結

他續指，有時街坊會買到一些較腍身的車厘子，這也許與其生長時期有關：「每一種生果剛出的時候，它還未發揮到淋漓盡致的感覺，往往到了生果生長的中期就最好吃，能夠吃到那種口感，例如塔斯曼尼亞車厘子，我想一月頭至中是最好吃的，最能吃到車厘子脆卜卜的口感！」他透露，今年多個品牌中，以「紅寶石」（T.R Tasman Ruby）車厘子較為脆身爽口，而另一熱門「43度」（43° South）則較甜；他此時拿出一盒店內賣得最貴的「金袋鼠」（Reid Fruits）車厘子禮盒，直徑36mm以上大小的品種，售價逾700元一盒，雖然價格高昂，但因如此尺寸「市場罕有」，故曾日賣200多盒，現時來貨已幾乎全數售罄。

志浩表示塔斯曼尼亞車厘子一月頭至中是最好吃的。

至於較為平民化的送禮水果選擇，志浩就笑言其實過節最重要是皆大喜歡，故絕對是豐儉由人，除數百元一盒的車厘子外，也有不少價廉物美選擇，例如蘋果或柑桔仔，都有大吉大利、平平安安的意頭，他更特別推介日本蘋果，「好看又好吃，百多元已經有一個蘋果禮盒。」但他不諱言，雖然果欄現時也有榴槤及西瓜等水果出售，但這些就是較偏門選擇。事實上，帶著榴槤去賀年，當聽到榴槤恐怕會令人聯想到「流年不利」，似乎也不會是理想之選吧！