【天氣預報】天文台調高下周氣溫預測　2月下旬或升溫至26度以上

農曆新年熱爆，氣溫創下歷史記錄，而2月至今持續高溫，更令今年2月隨時成為史上最暖的2月，而最新天文台的預測，更令大家再向如此紀錄再邁進一步！根據天文台最新發布的「九天天氣預報」，雖然略為調低本周末的氣溫預測，但同時全面調高下周中後的最高氣溫，將有兩天高達25度，另多天也達24度。 而最新的溫度概率預報更顯示，踏入本月下旬，氣溫將「升爆表」，氣溫一直呈向上發展，22日後的最高氣溫，最大機會出現的氣溫範圍恐進一步上升至26度或以上。

在正午12時，天文台錄得氣溫為24.4度，相對濕度是百分之78；在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。香港各區的天氣情況，市區普遍達24至25度，而新界部分地區氣溫較高，例如元朗公園曾錄得28.1度；另外，石崗、屯門、九龍城、深水埗及香港公園，均錄得26度或以上。

元朗公園錄得最高28.1度。（香港天文台）

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東東部沿岸，預料會在中午前後抵達珠江口一帶，預測今日大致多雲，有一兩陣雨，天氣稍涼，吹和緩至清勁偏東風，離岸吹強風。而根據天文台自動分區天氣預報，下午1時，打鼓嶺、石崗及坪洲等地區將上升至27度。

下午1時部分地區將上升至27度。（香港天文台）

情人時節暖笠笠

連日氣溫高企，而如此的天氣預料將會持續！雖然受東北季候風影響，華南沿岸周末及下周初天氣稍涼，風勢較大，天文台亦調低明天及後天的氣溫預測，預計周六氣溫將下跌至19至22度，而周日更跌至18至21度，但下周一及周二的氣溫旋即回升至最高23度，而隨著季候風在下周中期緩和，下周三及周四情人節當天，最高氣溫更會回升至25度。隨後數天氣溫亦繼續於高位徘徊。天氣方面，開頭早晚有霧，後漸轉部分時間有陽光。

下週中期氣溫逐漸回升。（香港天文台）

不過，沒有最熱，只有更熱，因為最新更新的溫度概率預報更顯示，邁向2月中下旬氣溫將繼續往上攀升，根據現時圖表，最高及最低氣溫的最高溫度顯示分別是26度及22度，但在本月18日後已全線「升至頂點」，而本月22日的氣溫預測，最大機會出現的氣溫範圍更達22至26度，機會率高達40%至50%。